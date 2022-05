Ohne Beschränkungen schwimmen und plantschen

Wasser marsch: Das Parkbad in Limburg ist ohne Auflagen und Beschränkungen in die neue Saison gestartet. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Das Limburger Parkbad ist in die neue Saison gestartet. Bis zum 11. September lädt es zum Schwimmen und Sonnenbaden auf den Freiflächen ein - auch wenn aktuell das Wetter noch nicht ganz danach aussieht.

Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Jahren gibt es dieses Mal keine Zugangsbeschränkungen und keine Anmeldepflicht, der Zugang zum Bad steht allen zu jeder Zeit offen. "Wir hoffen darauf, dass das auch in der ganzen Saison so bleibt und wir aufgrund der Corona-Pandemie nicht wieder Zugangsbegrenzungen einführen müssen", gibt sich der Erste Stadtrat Michael Stanke (CDU) optimistisch.

Alle Spielgeräte sind nutzbar, und das Schwimmen im Becken ist wieder kreuz und quer möglich. Auch wenn es nun wieder alte "Freiheiten" gibt, appelliert Stanke an die Badegäste, beim Besuch Abstand zu wahren. Das gilt vor allem für die Bereiche an der Kasse und am Kiosk. Auch die Benutzung der Spender für Handdesinfektionsmittel wird empfohlen.

Das Bad ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet, eine Verlängerung der Öffnungszeit bis 21 Uhr gibt es, wenn die Temperatur um 14 Uhr bei 28 Grad Celsius und höher liegt. Bei schlechtem Wetter mit Regen und/oder Temperaturen um 14 Uhr von 18 Grad Celsius und tiefer schließt das Bad um 18 Uhr. Ab dem 22. August ist aufgrund der früher einsetzenden Dunkelheit eine Verlängerung der Öffnungszeit über 20 Uhr hinaus nicht mehr möglich.

Die Eintrittspreise

bleiben unverändert

Die Eintrittspreise für den Besuch des Parkbades bleiben unverändert. Die Einzelkarte für Erwachsene kostet 3,50 Euro, für Kinder und Jugendliche (sechs bis einschließlich 17 Jahre) 2 Euro; die Zehnerkarte kostet 30 bzw. 17 Euro, die Saisonkarte 70 beziehungsweise 38 Euro. Die Familien-Saisonkarte schlägt mit 40 Euro pro Elternteil sowie je 24 Euro für das erste und zweite Kind zu Buche, weitere Kinder sind frei.

Die Saisonkarten für Kinder und Jugendliche der Schwimmbäder in Limburg, Elz und Hadamar werden gegenseitig anerkannt, allerdings ist bei den Saisonkarten von Elz und Hadamar in Limburg pro Besuch eine Zuzahlung von 30 Cent zu leisten.

Die Wassertemperatur lag in den vergangenen Jahren bei 24 Grad Celsius und wird um ein Grad gesenkt. Das Wasser wird derzeit nur mit Gas aufgeheizt, die Solaranlage ist defekt und muss noch repariert werden.