Ohne "Mädchenbonus": Daniela Mackewitz wird Straßenbauerin

In keinem anderen Wirtschaftszweig sind in Deutschland so wenige Frauen beschäftigt wie in der BaubrancheUnd ganz besonders selten sind Straßenbauerinnen anzutreffen.

Deutschlandweit sind laut Arbeitsagentur aktuell zwölf von 1266 Auszubildenden in diesem Beruf weiblich. Laut Agentursprecher Ralf Fischer werden in Hessen 83 Straßenbauer ausgebildet, Daniela Mackewitz ist die einzige Frau darunter.