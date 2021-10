Oktoberfest in Limburg: Es hagelt Schläge, Tritte und Schüsse

Zu mehreren Einsätzen ist die Polizei rund um das Limburger Oktoberfest gerufen worden. Symbolfoto: dpa

LIMBURG - Zu mehreren Körperverletzungen ist es rund um das Oktoberfest in Limburg gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach habe am Sonntag gegen 0.40 Uhr in der Ste.-Foy-Straße, an der Bushaltestelle vor dem Marktplatz, ein 16-Jähriger aus Niederselters beobachtet, wie eine Personengruppe auf dem Oktoberfestplatz einen Mann geschlagen und getreten haben soll. Der 16-Jährige sei dort hingegangen und habe die Gruppe zur Rede gestellt. Daraufhin habe die Gruppe ihn geschlagen. Bei den Angreifern soll es sich um Jugendliche/Heranwachsende gehandelt haben. Konkreteres liegt nicht vor.

Unbekannter sprüht Pfefferspray in die Augen

Fünf Minuten später soll in derselben Straße, ebenfalls an einer Bushaltestelle, ein 20-jähriger Oktoberfestbesucher, von mindestens vier unbekannten Tätern getreten und bespuckt worden sein. Zudem sei er ins Gesicht geschlagen worden. Dabei fiel seine Brille zu Boden und wurde beschädigt. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Bereits gegen 0.30 Uhr soll in der gleichen Straße ein 16-Jähriger als Beifahrer eines Autos mit einer Softairwaffe auf Fußgänger gezielt haben. Mehrere Menschen haben die Polizei verständigt. Der junge Mann wurde festgenommen. Er muss sich wegen Bedrohung und des Verbots des Führens von Anscheinswaffen verantworten. Bereits am Samstag gegen 23.45 Uhr sollen am Glashüttenweg ein 18-Jähriger und sein 16-jähriger Bruder Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden sein. Die beiden jungen Männer sollen laut Polizei von einer männlichen Personengruppe im Bereich des Oktoberfestplatzes angegriffen und geschlagen worden sein. Durch die Auseinandersetzung habe sich der 16-Jährige eine Schürfwunde an der Stirn und an der Schläfe zugezogen. Der 18-Jährige habe eine Platzwunde an der Lippe erlitten. Die unbekannten Täter flüchteten. Die beiden Geschädigten mussten ins Krankenhaus.

Am Freitag gegen 23.21 Uhr, als zwei Besucher des Oktoberfestes sich auf dem Nachhauseweg befanden, seien sie n der Austraße mit zwei unbekannten, männlichen Personen in Streit geraten. Einer der beiden Männer habe während des Streits mit Pfefferspray den beiden Festbesuchern in die Augen gesprüht, teitl die Polizei mit. Die Männer seien zu Fuß in Richtung Ste.-Foy.-Straße geflohen.

Zeugen melden sich bei der Polizei in Limburg unter Telefon 0 64 31-9 14 00.