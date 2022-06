Operettengala in Limburg präsentiert Kompositionen des Meisters Franz Lehar

Nach zweijähriger Pause stellen Limburgs Bürgermeister Marius Hahn (v.l.) , Patrick Hannappel (Naspa), Michael Vaccaro (Opera Classica Europa) und Stefan Hartmann (Naspa) das Programm der Operettengala vor. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Am Freitag, 1. Juli, verwandelt sich der Domplatz in Limburg wieder in eine Opernbühne. Dann erklingen dort unter dem Motto "Dein ist mein ganzes Herz" die schönsten Melodien aus den Operetten "Die lustige Witwe" und "Das Land des Lächelns" des Komponisten Franz Lehár.

Romantische Kulisse

und prächtige Kostüme

Neben einer romantischen Bühnenkulisse, gespickt mit Darstellern in prächtigen Kostümen, tritt auch der bekannte Bariton Peter Paul auf, der aktuell ein Engagement an der Staatsoper Stuttgart hat.

Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Ab 20 Uhr dürfen die Besucher einen beschwingten Abend mit internationalen Gesangssolisten genießen.

"Ich freue mich schon sehr darauf, möglichst viele Liebhaber schöner Musik vor der eindrucksvollen Kulisse auf dem Domplatz mit beliebten Operettenbeiträgen zu unterhalten", so der Intendant und Veranstalter Michael Vaccaro von "Opera Classico Europe". Limburgs Bürgermeister Marius Hahn (SPD) ergänzt: "Ein tolles Event und eine musikalische Attraktion, die sicherlich viele in den letzten Jahren vermisst haben."

"Dein ist mein ganzes Herz"wurde zum Welthit

Die große Wiener Operette entstand in der Mitte des 19. Jahrhunderts und erlebte mit Komponisten wie Franz Lehár, Leo Fall oder Emmerich Kálmán eine glanzvolle Neuauflage, die auch "Silberne Operetten-Ära" genannt wird. Unter anderem die Arie "Dein ist mein ganzes Herz" aus der Operette "Das Land des Lächelns" wurde zum weltbekannten Hit.

Neben Lehárs großen Erfolgen hält das Konzert auch noch andere Kompositionen wie beispielsweise von dem Walzerkönig Johann Strauss bereit.

Wie schon seit Jahren wird die Veranstaltung auf dem Domplatz auch in der Saison 2022 von der Nassauischen Sparkasse Wiesbaden (Naspa) als Exklusivsponsor unterstützt - ein besonderer Höhepunkt im Veranstaltungsjahr, den das Bankhaus seit 2007 fördere, sagt Stefan Hartmann, Leiter der Region Nord der Naspa.

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Telefonische Bestellungen unter Telefon 0 64 31-98 06 19 (Ticketzentrale Limburg, Bahnhofsplatz 2) sowie unter 0 61 24-726 99 99 (Opera Classica Europa) oder 0180-60 50 400 (24h-Ticket-Hotline).

Tickets für den Operettenabend sind online buchbar unter www.operaclassica.de.