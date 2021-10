Jetzt teilen:

BAD CAMBERG - Ein Orgelkonzert zum Ende des Kirchenjahres mit Werken vom norddeutschen Barock bis zur französischen Romantik spielt Michael Harry Poths am Sonntag, 14. November. Es ist der fünfte Beitrag zu seinem Jubiläumsjahr in der Kirche St. Peter und Paul Bad Camberg.

Das Ende des Kirchenjahres ist eher mit grau-düsterer ernster Stimmung verbunden, die Orgelwerke sind darauf abgestimmt. Den Auftakt des Programms bildet das Praeludium g-moll BuxWV 148 von Dietrich Buxtehude (1637-1707). Vom selben Komponisten folgt die fünfsätzige Partita über den Luther-Choral "Mit Fried und Freud ich fahr dahin".

Von Johann Sebastian Bach (1685-1750) schließen sich zunächst Praeludium et Fuga a-Moll BWV 543 an. Als kammermusikalischer Kontrast folgt die Trio-Sonate c-Moll BWV 526 in drei Sätzen. Ein Sprung aus dem Barock zunächst in die deutsche Romantik bildet die Fantasie c-Moll von Friedrich Kiel (1821- 1885). Als großes symphonisches Werk erklingt dann aus der französischen Romantik der Choral h-Moll von César Franck (1822-1890). Als Schlussstück spielt Poths die Toccata c-Moll aus der Suite gothique von Léon Boëllmann (1862-1897).

Das Konzert erklingt am Sonntag, 14. November, um 17 Uhr. Einlass in die Kirche nur für vollständig Geimpfte, Genesene oder innerhalb der letzten 24 Stunden negativ Getestete (3G) ist ab 16.30 Uhr. Anmeldungen werden erbeten bis spätestens 13. November um 14 Uhr unter Telefon 0 64 75-911 04 90 oder per E-Mail an magister.poths@t-online.de.

Im Jahr 2026 steht die Komplettreinigung an

Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Spenden zum Erhalt der Orgel gebeten. Im Jahr 2026 steht deren nächste Komplettreinigung an. Bei der Größe der Bad Camberger Orgel ist hierfür von einem Kostenfaktor von mindestens 30 000 Euro auszugehen, der von der Kirchengemeinde allein bewältigt werden muss, da es hierfür keine Zuschüsse vom Bistum gibt. Deshalb spielt Poths ab sofort alle Konzerte zugunsten dieser anstehenden Arbeiten.