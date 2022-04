Ortsbeirat zeigt Bermbacher Bilder aus sieben Jahrzehnten

Bei Kaffee und Kuchen schauen sich die Bermbacher Bilder ihres Dorfes an. Foto: Kai Schmidt

WEILBURG-BERMBACH - Beim Seniorennachmittag in Bermbach war die Resonanz sehr groß. Viele ältere Bürger waren der Einladung gefolgt. Bei Kaffee und Kuchen trafen sie sich im Bürgerhaus.

Ortsvorsteher Kai Schmidt berichtete von den Aktivitäten, die der Ortsbeirat im Frühjahr durchgeführt hatte. Auch Weilburgs Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) und die für Bermbach zuständige Stadträtin Doreen Reifenberg (Grüne) verbrachten den Nachmittag in Bermbach. Hanisch lobte den Zusammenhalt in Bermbach und den aktiven Ortsbeirat. Der Ortsbeirat hatte in den vergangenen Wochen von Einwohnern jede Menge Bilder des Dorfes zusammengetragen und digitalisiert. So gibt es nun ein digitales Fotoarchiv aus sieben Jahrzehnten, das beim Seniorennachmittag als Diashow gezeigt wurde und zu regen Gesprächen anregte.

Bei den Einwohnern viele Bilder zusammengetragen

Außerdem wurde der neu entworfene Flyer für Bermbach verteilt. Er stellt den Ort, die Vereine, Kirchen, den Ortsbeirat und die Termine im Stadtteil vor.

Auf eine Ehrung der ältesten Teilnehmer hatte der Ortsbeirat verzichtet, stattdessen durften sich die anwesenden Damen die Dekoblumen mit nach Hause nehmen.