"Osterhasen" demonstrieren auf dem Weilburger Wochenmarkt

WEILBURG - Für faire Schokoladen- und Kakaopreise haben auf dem Weilburger Wochenmarkt die "Osterhasen" demonstriert. In den Kostümen steckten Mitglieder des örtlichen Weltladen-Teams, die auf die Situation der Kakaobauern in Westafrika aufmerksam machen wollten. "Während die Schokoladenunternehmen zu Ostern den größten Umsatz machen, lebt die Mehrheit der Kakaobauern in Westafrika immer noch unterhalb der Armutsgrenze", beklagen die "Weltladen-Hasen". Die Aktion des entwicklungspolitischen Netzwerks Inkota, die in mehr als 20 deutschen Städten stattfand, fordert die großen Schokoladenunternehmen auf, faire Kakaopreise zu zahlen, die den Bauern in Westafrika ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Zahlreiche Besucher des Wochenmarkts unterschrieben entsprechende Aufforderungen an die Unternehmen. Foto: Weltladen Weilburg