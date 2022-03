Paradiese hinter dem Gartenzaun

Solche Staudenpracht gibt es an den Tagen der "Offenen Gärten" zu bewundern. Archivfoto: Dorothee Henche

WEILBURG - Die "Offenen Gärten Oberes Weiltal und Umgebung" laden Gärtnerinnen und Gärtner in Schmitten, Weilrod, Waldems, Idstein und Bad Camberg, Grävenwiesbach, Waldsolms und im Weiltal bis nach Weilburg ein, sich am 22. Mai und am 26. Juni mit ihren Gärten an den "Offenen Gärten" zu beteiligen.

Ob bunter Staudengarten, gepflegtes Rosenparadies, asiatisch beeinflusster Formgarten, Obst- und Gemüsegarten, Naturgarten oder wildes Insektenrefugium - bei den offenen Gärten ist jeder Gartenstil möglich. "Wichtig ist uns, dass für die teilnehmenden Gärten nicht der Anspruch der Perfektion gilt. Wir wollen lebendige Gärten zeigen, individuelle Gestaltungen und Gärten in denen Menschen leben", sagt die Organisatorin Edith Gottwald.

Das Anmeldeformular für die Termine gibt es auf www.weiltalgaerten.de. Dort ist auch der Ablauf für die Öffnung eines Gartens detailliert beschrieben. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bei Edith Gottwald unter Telefon 0 61 26-98 91 87.