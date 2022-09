Parlament Weilmünster tagt am Montag

Die Weilmünsterer Gemeindevertreter beraten am Montag über die Anschaffung von Spinden für die Feuerwehr. Foto: Agathe Markiewicz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - Weilmünster (mark). Die Haushaltslage, eine außerplanmäßige Ausgabe und die Neuwahl eines Ortsgerichtsschöffen beschäftigen unter anderem die Weilmünsterer Gemeindevertreter in ihrer nächsten Sitzung. Sie steht am Montag, 26. September, im Bürgerhaus auf dem Programm. Beginn ist um 19 Uhr.

Spinde für die Feuerwehr stehen auch zur Debatte

Neben der aktuellen Haushaltslage wird der Haushaltsplan 2023 die Parlamentarier beschäftigen. Sie müssen entscheiden, ob alles wie gehabt bleibt oder ob der strukturelle Aufbau des Haushaltsplanes ab dem kommenden Jahr geändert und erweitert werden soll.

Die Freiwillige Feuerwehr Weilmünster ist gleich zweimal Thema am Montag. Außer der Beratung über die Anschaffung von Spinden erhalten Mitglieder Anerkennungsprämien für langjährige Dienste in den Einsatzabteilungen. Zudem steht neben der Neuwahl eines Ortsgerichtsschöffen am Ortsgericht Weilmünster auch die Neuwahl einer Ortsgerichtsvorsteherin auf der Tagesordnung.