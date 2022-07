Patrick Steinbach und Günter Bozem spielen in Elkerhausen

Patrick Steinbach und Günter Bozem kommen am Samstag in die "Scheune mit dem blauen Dach". Foto: www.patrick-steinbach.de

WEINBACH-ELKERHAUSEN - Da gibt's was auf die Ohren: Patrick Steinbach und Günter Bozem kommen mit ihrem Projekt "Guitar & Groove" am Samstag, 9. Juli, in die "Scheune mit dem blauen Dach" nach Weinbach-Elkerhausen. Los geht es ab 19.30 Uhr.

Dabei laden die beiden Musiker zu einer vergnüglichen Klangreise ein. Auf das Publikum wartet eine kurzweilige Promenade durch alle möglichen Stilarten. Eigenkompositionen aus Folk, Jazz und Klassik werden gekonnt instrumentiert und in passende rhythmische Klanglandschaften eingebettet - ein Hörgenuss der Extraklasse von Celtic Classics, Blues, Ragtime, modern Fingerstyle, Drum Soli und Grooves aus der ganzen Welt.

Mit Spielwitz und launigen Anekdoten zu den Stücken führen beide Musiker durch das kurzweilige Programm und versprechen einen stimmungsvollen Abend. Dabei wollen sie auch Stücke aus ihrer CD "Guitar & Groove" vorstellen.

Patrick Steinbach ist mütterlicherseits irischer Abstammung und Autor von mittlerweile 30 Büchern mit irischer Gitarrenmusik von der Klassik bis zur Moderne. Er ist Stammautor im Fachmagazin "Akustik Gitarre" und Gewinner des Deutschen Musikeditionspreises. Günter Bozem ist als Weltmusiker mit etwa 200 Instrumenten vertraut und mit verschiedenen Ensembles weltweit auf Tour. Außerdem ist er seit Jahren Stammmusiker in etlichen Musicalprojekten.

Der Eintritt kostet 15 Euro, Einlass ist ab 18.45 Uhr. Anmeldungen sind per E-Mail unter margit.bach@online.de möglich; wer möchte, kann das Konzert aber auch spontan besuchen.