Peer Schmidt ist neuer Präses

Die gewählten DSV-Mitglieder während der ersten Synode als Videokonferenz (v.l. oben): Doris Ruppelt, Volker Fachinger, Johannes Jochemczyk, Achim Schaad, Elke Weimer, Präses Peer Matthias Schmidt, Dekan (kommissarisch) Ulrich Reichard, Joachim Naurath, Dekan (kommissarisch) Manfred Pollex, Christian Harms, Detlef Dern sowie Agnes Schmidt-Köber. Screenshot: Dekanat an der Lahn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Die kommissarischen Dekane Manfred Pollex und Ulrich Reichard freuten sich bei der ersten Synode des frisch fusionierten Evangelischen Dekanats an der Lahn: 74 von 74 der Wahlberechtigten waren bei dieser konstituierenden Sitzung per Video anwesend. In einem fast fünfstündigen Wahlmarathon wurden die Mitglieder für diverse Gremien gewählt. Die Amtszeit für alle Gewählten beträgt jeweils sechs Jahre.

Keine Entscheidung im ersten Wahlgang

In der ersten Wahlrunde wurde der Vorsitz des Dekanatssynodalvorstands (DSV) gewählt, nachdem die Synode sich auf die Zahl von elf Mitglieder verständigt hatte. Zur Wahl standen die bisherigen Präsides der früheren Dekanate, Christian Harms, (55/Ex-Dekanat Runkel) und Peer Matthias Schmidt (46/Ex-Dekanat Weilburg). Der erste Wahldurchgang erbrachte für keinen der beiden Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit, sodass ein zweiter Durchgang nötig wurde. Christian Harms zog daraufhin seine Kandidatur zurück, Peer Schmidt war nun alleiniger Kandidat und wurde schließlich mit 56 Ja-, neun Nein-Stimmen und neun Enthaltungen zum neuen Präses gewählt.

Lesen Sie auch: Sturmtief "Ylenia": Die Lage in Mittelhessen

Fotos Die gewählten DSV-Mitglieder während der ersten Synode als Videokonferenz (v.l. oben): Doris Ruppelt, Volker Fachinger, Johannes Jochemczyk, Achim Schaad, Elke Weimer, Präses Peer Matthias Schmidt, Dekan (kommissarisch) Ulrich Reichard, Joachim Naurath, Dekan (kommissarisch) Manfred Pollex, Christian Harms, Detlef Dern sowie Agnes Schmidt-Köber. Screenshot: Dekanat an der Lahn Peer SchmidtFoto: Dekanat an der Lahn Monumentaler Prachtbau: Die evangelische Schlosskirche in Weilburg ist eines der Gotteshäuser, in dem die Gläubigen des neuen Dekanates an der Lahn zu Gottesdiensten zusammenkommen. Die erste Synode dagegen findet pandemiebedingt als Videokonferenz statt. Archivfoto: Pascal Reeber 3

Die folgende Wahl des stellvertretenden Dekans fiel auf Pfarrer Achim Schaad aus Niedershausen.

Eine Besonderheit wurde an dieser Stelle behandelt: Normalerweise wäre in dieser Synode auch ein neuer Dekan oder eine neue Dekanin gewählt worden. Eine gesetzliche Regelung belässt jedoch beide Dekane bis zum Dienstantritt des Nachfolgers kommissarisch im Amt. Eine Ausschreibung für die Nachfolge erfolgt noch in diesem Jahr, gewählt wird dann voraussichtlich auf der Herbstsynode.

Anschließend wurden die weiteren Mitglieder für den DSV gewählt, dem obersten Leitungsorgan im Dekanat. Dieser ist mit sechs ehrenamtlich tätigen Personen aus den Gemeinden und mit fünf Pfarrern besetzt. Der neue Dekanatssynodalvorstand besteht nach mehreren Wahlgängen nun aus folgenden Personen: Peer Matthias Schmidt (Vorsitzender), Christian Harms (stellvertretender Vorsitzender), Pfarrer Manfred Pollex (Dekan), Pfarrer Ulrich Reichard (Dekan), Pfarrer Achim Schaad (stellvertretender Dekan), Detlef Dern (Weinbach), Volker Fachinger (Limburg), Doris Ruppelt (Mensfelden-Linter), Elke Weimer (Hadamar), Pfarrer Johannes Jochemczyk (Hadamar-Nord), Pfarrer Joachim Naurath (Profilstelle Bildung im Dekanat) sowie Pfarrerin Agnes Schmidt-Köber (Laubuseschbach-Langenbach).

PEER SCHMIDT Peer Schmidt ist 46 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern. Hauptberuflich ist er als Kämmereileiter in Villmar tätig, gelernter Diplom-Verwaltungswirt (FH) und Betriebswirt (VWA). Von 2017 bis 2021 war er Vorsitzender der Dekanatssynode Weilburg. Ehrenamtlich tätig ist er im Kirchenvorstand Weilmünster I seit 2015, Mitglied des Kreisverbindungskommandos Limburg-Weilburg, Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule Weilmünster sowie zweiter Vorsitzender im Förderverein des Pflegezentrums Vitos Weilmünster. Peer Schmidt trat 2017 sein Amt an - mitten im damals schwierigen Fusionsprozess zwischen den Dekanaten Runkel und Weilburg. Durch vertrauensbildende Maßnahmen wurde dieser entschärft und führte zum jetzt entstandenen Dekanat an der Lahn. Für die Zukunft sieht Peer Schmidt große Aufgaben: das Dekanat zu einer Einheit formen, in dem man sich nicht mehr fremd ist und einander vertraut. Die Förderung des gemeindepädagogischen Dienstes, der Kirchenmusik sowie das Angehen der Veränderungen und den Wandel in der Kirche, die einerseits durch gesellschaftliche Umbrüche, aber auch durch Corona verursacht wurden. Als Vorsitzender möchte Peer Schmidt außerdem in dieser Amtszeit mindestens einen Gottesdienst in jeder Gemeinde im Dekanat besuchen.

Dekane bleiben zunächst kommissarisch im Amt

Für die Kirchensynode, das oberste und maßgebende Organ der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), mussten drei Personen gewählt werden, zwei aus den Gemeinden und ein Pfarrer. Gewählt wurden Christian Harms (Laubuseschbach), Jan Löwer (Dauborn) und Pfarrerin Susanne Stock (Limburg).

Als stellvertretende Delegierte wurden Doris Ruppelt, (Mensfelden-Linter), Jan Kramer (Weilburg) sowie Pfarrerin Cornelia Stock (Weilburg) gewählt.

Die neuen Mitglieder für den Verbandsvorstand des Evangelischen Regionalverwaltungsverbandes Nassau Nord wurden Arndt Preußer (Kirberg) und Detlef Dern (Weinbach).

Eine Verabschiedung gab es ebenfalls: Stefan Tron, Gemeindepädagoge, promovierter Biologe und Initiator zahlreicher Projekte, scheidet nach fast 25-jähriger Tätigkeit im Dekanat auf eigenen Wunsch aus dem Dienst aus.

Lesen Sie auch: Weltrekordversuch: Größte Picknickdecke zum freien Sonntag