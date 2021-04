Per Viehwaggon in die neue Heimat

Franz Fürstenfelder heute (links) und mit seinem Bruder Josef, Anfang der 50er Jahre vor den Baracken in Dehrn, wo die Familie lebte. Fotos: Archiv Franz Fürstenfelder

WEILBURG - Am 5. Juni 1946 erreichte ein Güterzug mit Heimatvertriebenen aus Nordwest-Ungarn Weilburg. Es waren 521 Menschen aus dem Ort Györsövényház (Plankenhausen ) und 60 aus Lébény (Leyden): Unter den in Viehwaggons dicht an dicht gedrängten Menschen Johann Geigl und Franz Fürstenfelder, beide Jahrgang 1945. Ihre Lebensläufe entsprechen denen vieler heimatvertriebener Ungarndeutscher, die ein Zuhause im Kreis Limburg-Weilburg gefunden haben.

In Weilburg angekommen, wurde der Zug geteilt. Ein Teil fuhr weiter nach Weilmünster ins Durchgangslager. Das befand sich in den Baracken des ehemaligen Reichsarbeitsdienstes (RAD), hinter dem psychiatrischen Krankenhaus. Der andere Teil fuhr nach Villmar. Dort war hinter dem Bahnhof ein Barackenlager.

In den Lagern wurden die Ankömmlinge zuerst medizinisch untersucht und dann einer Entlausungsprozedur unterzogen. Das giftige Schädlingsbekämpfungsmittel DDT wurde, ob Säugling oder Greis, mittels einer Art Staubsauger durch die Kleideröffnungen geblasen.

Von den Durchgangslagern aus wurden die Heimatvertriebenen auf Gemeinden der Altkreise Limburg und Oberlahn aufgeteilt. Wer aus Lébény kam, wurde in die Gemeinden Dauborn, Nauheim und Neesbach verwiesen.

Meist wurden sie auf Lkw zu den Rathäusern der entsprechenden Gemeinden transportiert. Der jeweilige Bürgermeister nahm dann die Zwangseinquartierungen vor. Vorgesehen waren pro Person sechs Quadratmeter. Dies konnte in den allermeisten Fällen nicht eingehalten werden, da der Platz einfach nicht zur Verfügung stand.

ZEHN TAGE FÜR 1000 KILOMETER Im Zug, in dem Johann Geigl, Franz Fürstenfelder und all die anderen Ungarndeutschen gen Wesen geschickt wurden, waren je 30 Personen in einem Viehwaggon eingepfercht. Sie saßen auf ihrem Gepäck, das auf circa 30 Kilogramm begrenzt war. In einer Ecke des Waggons stand ein Metalleimer für die Notdurft Der Transport war am 26. Mai 1946 vom Bahnhof St. Miklos, ein Ortsteil von Lébény, gestartet. Wegen schlechter und teils defekter Schienen musste der Zug nicht nur häufig langsam fahren, sondern auch teils zurück oder Umwege nehmen. Daraus entstand die lange Fahrzeit von zehn Tagen für die etwa 1000 Kilometer lange Strecke. Das Ziel war den Betroffenen unbekannt.

Die Unterbringung erfolgte vorzugsweise bei Bauernfamilien. Von der Sprache her gab es keine großen Probleme, da die Familien bereits in Ungarn eine Art Bayrisch gesprochen hatten.

Johann Geigl, geboren im März 1945, wohnte lange Jahre in Weilburg und Runkel. Franz Fürstenfelder, geboren im Oktober 1945, lebt im Runkeler Stadtteil Dehrn. Sie erinnern sich an die Anfänge in der neuen Heimat. Die Eltern haben ihnen viel vom alten Zuhause erzählt und eine Zeit lang den Kontakt zu Verwandten dorthin aufrechterhalten. Das war anfangs nur per Brief möglich. Obwohl die Eltern bis in die Mitte der 1950er Jahre noch dachten, eine Rückkehr in die alte Heimat sei möglich, lernten die Kinder kein Ungarisch. Eine Sprachbarriere zu den in Ungarn gebliebenen Verwandten entstand.

Johann Geigl erinnert sich an die Anfänge in Allendorf. Einige Informationen hat er auch von den Eltern. Vom Durchgangslager Weilmünster wurde die Familie mit anderen Familien aus dem ungarischen Heimatdorf von einem Allendorfer Fuhrunternehmer auf einem offenen Lkw abgeholt und zum Gasthaus Nickel in den Saal gebracht. "Nachdem sich bis am Abend niemand weiter um uns kümmerte, bis auf die Familie Nickel, kam die Information, der Bürgermeister lehnt es ab, Flüchtlinge aufzunehmen. Die Familien verbrachten die Nacht im Saal ohne Schlafgelegenheiten", so Geigl.

Am nächsten Morgen vermittelte die Familie Nickel ein Telefonat mit dem Landratsamt in Weilburg. Der von der amerikanischen Militärregierung eingesetzte Flüchtlingskommissar Otto Höhler aus Blessenbach kümmerte sich sofort um die Familien.

Die Familie Geigl bestand aus den Eltern Josef und Maria Geigl, dem 18-jährigen Sohn Josef und dem Kleinkind Johann. Der älteste Sohn Wilhelm (22) hatte in Ungarn bleiben können. Er war bereits verheiratet und hatte zwei Kinder, lebte in der Grenzstadt Sopron (Ödenburg) und hatte rechtzeitig einen ungarischen Namen angenommen und hieß daher nun Garamvölgyi.

Die erste Einquartierung der Familie Geigl sollte im Hasselbacher Weg erfolgen. Die Bauersfrau verweigerte jedoch vehement die Aufnahme einer Familie mit Kleinkind. Daraufhin wurde eine weitere Wohnmöglichkeit ein paar Häuser weiter gefunden. Dort zog die Familie nur kurz ein, bevor sie in die Limburger Straße zur Witwe Anna Kurz mit ihrem Kolonialwarenladen wechselte. In einem Seitenanbau war im Obergeschoss ein circa 14 Quadratmeter großes Zimmer. Über zwei Treppen und weitere drei Stufen ging es ins Zimmer. Die Wände waren rot gestrichen, der Fußboden bestand aus Nut- und Federbrettern. Einige Zeit später machte sich Maria Geigl zu Fuß auf den Weg zum Kalkwerk - hin und zurück ein Tagesmarsch - nach Dehrn. Dort holte sie in einem Rucksack Kalk, um die Wände zu weißen. Links neben der Treppe stand ein Bett aus Eisenrohr. Ein Strohsack diente als Matratze, Pferdedecken als Zudecke. Maria Geigl und ihr Sohn Johann schliefen im Bett, Vater Geigl mit Sohn Josef auf dem Fußboden auf Pferdedecken. Trink- und Brauchwasser mussten im Eimer in der Waschküche über den Hof geholt werden. Nach gut drei Jahren wurde ein Zimmer im angrenzenden Holzstall eingebaut, dort entstand dann das Elternschlafzimmer.

Das Ehepaar Geigl versorgte in großen Teilen das Tagesgeschäft in der Landwirtschaft auf dem Hof. Um 5 Uhr hieß es aufstehen. Während Johann in der Scheune spielte, misteten seine Eltern sechs bis acht Kühe und drei bis vier Schweine, bereiteten das Futter vor und fütterten die Tiere. Sie besorgten auch das Melken per Hand, gemeinsam mit Anna Kurz. Sohn Josef fand eine Beschäftigung als Knecht beim Bürgermeister. Bald bot sich für ihn die Möglichkeit einer Umschulung zum Maurer und Fliesenleger, bei Zahlung eines Helferlohns. Anfangs war die Familie bei Anna Kurz in Kost und Logis und erhielt sogar einen kleinen Lohn. Vater Geigl arbeitete teils in den Steinbrüchen in Merenberg, später bei regionalen Tiefbaufirmen. Maria Geigl arbeitete weiter in der Landwirtschaft ihrer Gastgeberin. Mitte der 50er Jahre zog die Familie in das von Josef Geigl junior erbaute Haus in Weilburg. Johann Geigl besuchte das Gymnasium Philippinum. Seine Mutter, die wesentlich zum wirtschaftlichen Unterhalt der Familie beitrug, starb 1959 im Alter von 59 Jahren. Vater Josef starb 1965 mit 71 Jahren.

Die Dehrner Baracken

werden das erste Zuhause

Im Transport der Heimatvertriebenen war auch die Familie Fürstenfelder. Über das Durchgangslager in Villmar wurde sie, so wie mehrere andere Familien aus diesem Transport, in den Baracken am Dehrner Kalkwerk einquartiert. Franz lebte im Familienverbund mit Mutter Gisela, Großmutter Maria und dem etwa zwei Jahre älteren Bruder Josef. In diesen Baracken waren während des Zweiten Weltkrieges Arbeiter des Kalkwerkes untergebracht. Es gehörte damals zum Firmenverbund der BASF.

Großmutter Maria war in der alten Heimat als Köchin und Haushälterin beschäftigt gewesen. Sie fand rasch eine Anstellung im Priesterseminar der Pallotiner in Limburg. Gisela, die Mutter von Franz, hatte ebenfalls schon als Köchin und Kindermädchen gearbeitet. Als in der Betriebskantine des Kalkwerks eine Stelle als Köchin frei wurde, griff sie zu.

Am Arbeitsplatz lernte Gisela Fürstenberger den Sprengmeister Kurt Dehnert kennen. Beide verliebten sich, und heirateten bald darauf. Die Familie vergrößerte sich um Tochter Roswitha. Franz besuchte die Hauptschule in Dehrn und erlernte den Beruf eines Malers und Anstreichers bei einem ortsansässigen Betrieb. Später wechselte er in den Servicebereich des damaligen St. Vincenz Hospitals in Limburg. 1972 heiratete er Christine, mit der er die Söhne Christian und Florian bekam. In Dehrn bauten sie ihr Wohnhaus.

Franz Fürstenfelder war in der Jugend aktiver Fußballer beim TuS Dehrn und gehörte 20 Jahre als aktiver Sänger dem Gesangverein an. Für ihn wie für Johann Geigl ist die Region um Limburg und Weilburg zur Heimat geworden.