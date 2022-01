Pfandsystem soll vor Diebstahl schützen

Über drei Karren für Niederselters freuen sich (v. l.) Pascal Dasch (Bauhofmitarbeiter), Sebastian Dörn (Selters Union), Michael Clauss (Ortsvorsteher Niederselters) Mirko Matthäi (Bauhofleiter), Michael König (Bauhofmitarbeiter). Foto: Selters-Union

SELTERS - Die Selterser CDU-Fraktion hat für die Friedhöfe in Münster und Niederselters Schubkarren angeschafft.

Immer wieder habe es Bitten aus der Bevölkerung gegeben, dass die Gemeinde auf den Friedhöfen in Münster und Niederselters Schubkarren für die Bewältigung der Grabpflege anschaffen möge. Denn der Transport von Pflanzen und Graberde zu den Gräbern sei gerade für ältere Menschen oftmals beschwerlich, schreibt Fraktionsmitglied Mario Rieth in einer Pressemitteilung.

Obwohl die Gemeindeverwaltung gerade in Niederselters vor einigen Jahren schlechte Erfahrung mit öffentlich zugänglichen Schubkarren gemacht habe, als diese nämlich nach kurzer Zeit gestohlen wurden, hat die Selterser CDU-Fraktion beschlossen, erneut einen Versuch zu wagen. Mithilfe einer Spende der Fraktion wurden in Münster zwei und in Niederselters drei Schubkarren angeschafft, versehen mit einem Pfandsystem, wie man es von Einkaufswagen im Supermarkt her kennt.

Bauhof übernimmt Errichtung der Sammelplätze

Der gemeindliche Bauhof übernahm die Errichtung der Sammelplätze vor den Friedhöfen sowie die Installation der Schlossvorrichtungen. Bauhofleiter Mirko Matthäi und seine Mitarbeiter freuten sich über dieses zusätzliche Angebots an die Bevölkerung.

Doris Dietrich, Ortsvorsteherin in Münster, und Michael Clauss, Ortsvorsteher im Ortsteil Niederselters, dankten allen Beteiligten für die im Zusammenspiel zwischen Gemeinde und Fraktion schnell und unbürokratisch zustande gekommene Lösung.