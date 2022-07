Pfarrer Walter Henkes verlässt Heilig Kreuz Oberlahn

Walter HenkesFoto: Heilig Kreuz Oberlahn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG/MENGERSKIRCHEN - Der Herbst bringt für die Gemeindemitglieder der katholischen Pfarrei Heilig Kreuz große Veränderungen mit sich. Neben den Neuzugängen von Pfarrer Frank Fieseler und Diakon Michael Schönberger sowie dem bereits bekannten Abschied von Gemeindereferent Hilmar Dutine verlässt mit Pfarrer Walter Henkes ein weiterer Seelsorger das Pastoralteam. Seit 2010 wirkte er vor allem im Mengerskirchener Raum der Pfarrei.

In einem Brief an die Gemeinden schreibt der Geistliche unter anderem: "Abschied tut weh, vor allem wenn man sich wohlfühlt." Auf Wunsch des Bistums wird er aber ins Limburger Land wechseln. "Ab 1. Oktober wirke ich in der künftigen Pfarrei Katharina Kasper in Limburg als Kooperator. Ich ziehe nach Elz, wenn das Pfarrhaus dort frei und startklar ist", erläutert Henkes weiter.

Er erinnert daran, wie er zusammen mit vielen Ehrenamtlichen in Pfarrgemeinderat und Verwaltungsrat den Bau der beiden Kitas in Mengerskirchen und Waldernbach angeschoben habe. Sogar ein neues Gemeindehaus sei in Waldernbach entstanden - "klein, aber fein". Ihm seien der persönliche Kontakt und die Begleitung der Menschen von der Geburt bis zur Beerdigung wichtig gewesen.

Zum Jahreswechsel 2018/19 wurden die alten Pfarreien von Henkes aufgelöst und es entstand die neue Pfarrei Heilig Kreuz Oberlahn. Wehmütig schreibt Henkes: "Leiter von zwei kleinen Gemeinden mit drei Dörfern ist anders als Mitarbeiter in der Seelsorge für 42 Dörfer und Städte." Er habe versucht, auch im Südteil anzukommen, bedingt durch die Corona-Pandemie sei ihm dies aber nur sehr bruchstückhaft geglückt.

Pfarrer Henkes verabschiedet sich im Gottesdienst am Sonntag, 25. September, um 10.30 Uhr in St. Maria Magdalena Mengerskirchen. Anschließend sind alle zu einem Empfang eingeladen.