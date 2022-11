Pflegeschüler starten in Weilmünster

Geschäftsführer Martin Engelhardt (rechts) und Personalleiter Phillip Mathes (links) begrüßen die neuen Schülerinnen und Schüler am Schulstandort Weilmünster. (© Vitos Herborn)

WEILMÜNSTER/HERBORN - Weilmünster/Herborn (red). Insgesamt 44 junge Menschen sind in der Vitos Schule für Gesundheitsberufe Mittelhessen in ihre Ausbildung gestartet. "Anspruchsvoll, lehrreich, hochwertig": So charakterisiert Vitos selbst die drei Jahre, die vor den angehenden Gesundheits- und Krankenpflegekräften liegen. Begrüßt wurden die Schülerinnen und Schüler von Geschäftsführer Martin Engelhardt, Personalleiter Phillip Mathes und der Schulleitung.

Insgesamt 2100 Stunden theoretischen Unterricht absolvieren die Schüler an den Standorten Herborn und Weilmünster, dazu kommen 2500 Praxisstunden in den Vitos Kliniken in Hadamar, Herborn und Weilmünster sowie in weiteren Kooperationskliniken und ambulanten Diensten.

Nach dem Examen direkt durchstarten

Die neue generalistische Ausbildung bereitet die Azubis auf die Versorgung der Patientinnen und Patienten mit allen somatischen und psychiatrischen Krankheitsbildern vor. Sie umfasst den stationären wie den ambulanten Bereich und auch die Altenpflege. "Wir freuen uns wirklich sehr darüber, dass wir wieder so viele junge Menschen für den Beruf in der Pflege begeistern konnten," sagt Schulleiter Jörg Achenbach. "In Anbetracht des großen Fachkräftebedarfs ist das sehr erfreulich."

"Es ist die beste Investition für ein Unternehmen, den Nachwuchs von morgen selbst auszubilden", ergänzte Vitos-Geschäftsführer Martin Engelhardt. "Die Qualität der Pflege ist für den Erfolg einer Klinik maßgeblich entscheidend." Dadurch, dass die Pflegekräfte während der Ausbildungszeit auf den eigenen Stationen eingesetzt würden, seien ihnen die Arbeitsabläufe dort bestens bekannt und sie könnten nach dem Examen direkt durchstarten, so Engelhardt weiter.

Bei Vitos stehen den jungen Männern und Frauen nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung unterschiedliche Wege offen. Viele werden nach ihrem bestandenen Examen direkt von Vitos Herborn oder Vitos Weil-Lahn übernommen und in verschiedenen Kliniken eingesetzt. Nach der Ausbildung zur Pflegefachkraft haben die jungen Menschen aber auch die Möglichkeit, den Studiengang Bachelor of Arts (B.A.) in Psychiatric Nursing zu absolvieren.

Die neuen Schüler der Vitos Schule für Gesundheitsberufe Mittelhessen am Standort Weilmünster sind: Svenja Anzengruber, Alexandra Bietsch, Iulian-Iosif Duchardt, Leonie Ehlers, Loredana Gurz, Kim Leonie Jung, Lara Knoth, Vanessa Kupetz, Natalia Kutseva, Kim-Louise L´huillier, Ricarda Martin, Franziska Möller, Can Ahmet Sahin, Eslem Sena Ünlü, Marina Unrau und Anna-Lena Ziegenhain.