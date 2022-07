Philippinum verabschiedet Musiklehrer Michael Glotzbach

Schulleiter Stefan Ketter (l.) würdigt die Verdienste von Michael Glotzbach und überreicht ihm die Urkunde über die Versetzung in den Ruhestand. Foto: Frank Bröckl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Nach 33 Jahren am Gymnasium Philippinum ist Musiklehrer Michael Glotzbach im Musikbau der Schule feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden. "Den Tanker Philippinum hast du im Nu in ein Kreuzfahrtschiff mit Showbühne verwandelt", sagte Schulleiter Stefan Ketter. "Du wirst immer einen Platz im Herzen deiner Schule haben. Da zähle ich mich dazu".

Glotzbach habe die besondere Gabe, Schüler zu musikalischen Höchstleistungen und zu außergewöhnlichen Anstrengungen zu motivieren. Ablesen lasse sich das unter anderem an deren begeisterten "Glotzi, Glotzi"-Rufen nach jedem der drei bis vier Musikprojekte, die der Pädagoge pro Schuljahr initiiert und umgesetzt habe.

Glotzbachs Wechsel 1989 von einer Privatschule an das Philippinum sei ein Glücksfall gewesen. "Jede Aufführung unter deiner Leitung war ein Glanzlicht mit einer Strahlkraft weit über Weilburg hinaus. Du hast unsere Schule zu einer Leuchtturmschule mit Schwerpunkt Musik gemacht", lobte Ketter. Gerade der Gesang und die Musik seien identitätsstiftend für eine Schule. "Eigentlich müsste man dir vor dem Musikgebäude ein Denkmal errichten oder das Gebäude in Glotzi-Halle umbenennen", schlug der Schulleiter mit einem Augenzwinkern vor.

Weihnachtskonzert mit

dem Bundespräsidenten

Beleg dafür, dass die Mitwirkung bei Aufführungen unter Glotzbachs Regie der Start für eine professionelle Musikkarriere sein kann, war der Auftritt des Oboentrios mit den ehemaligen Schülern Marie-Christine Gitman, geborene Becker, und Manuel Schmidt, unterstützt von Ulrike Jordan.

Glotzbach sagte, ihm sei die Aufführung von Carmina Burana im Rahmen des Hessentags 2005 und das Weihnachtskonzert im Jahr 2000 in der Schlosskirche mit dem damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau in besonderer Erinnerung geblieben. Seine Freude über die Einführung des Leistungskurses Musik verband er mit einem Dank an "seine" Fachschaft Musik.

"Sie waren für uns einer der wertvollsten Lehrer", stellte Lea Heering für die Philippinum Voices fest, die für ihren Gründer und Dirigenten zum Abschluss "Forever in my heart" intonierten.

Als die Kollegen sich von ihren Plätzen erhoben und stehend applaudierten, konnte Michael Glotzbach Tränen der Rührung nicht unterdrücken.