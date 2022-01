Piks auch ohne Termin möglich

Ab dem 17. Januar gibt es im Impfzentrum des Landkreises Limburg-Weilburg eine Umstellung der Öffnungszeiten und der Verfahrensweise. Symbolfoto: Sven Hoppe/dpa

LIMBURG-WEILBURG - Ab Montag, 17. Januar, erfolgt im Impfzentrum des Landkreises Limburg-Weilburg eine Umstellung der Öffnungszeiten und der Verfahrensweise: Der Frühtermin für Impfungen ohne Termin von 7 bis 8 Uhr entfällt. Das Impfzentrum ist von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Zusätzlich zu den vereinbarten Terminen kann in diesem Zeitraum auch ohne Termin eine Impfung erfolgen. Die vorhandenen Terminvereinbarungen werden jedoch vorrangig behandelt. Das teilt die Pressestelle des Landkreises mit.

Diese Verfahrensweise gelte für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen. Termine können unter: https://landkreis-limburg-weilburg.de gebucht werden.

Weiterhin bestehen die Impfmöglichkeiten beim DRK Limburg, mobil und ohne Termine (immer von 14 bis 18 Uhr):

W 14., 19., 21., 26. und 28. Januar in Limburg, Am Kornmarkt 1

W 17. Januar in Limburg, Am Kornmarkt 1; Impfungen für alle ab fünf Jahren

W 18., 20., 25. und 27. Januar in Limburg beim Deutschen Roten Kreuz (Senefelderstraße 1-3)

W 24. Januar in Selters im Selterswassermuseum in Niederselters (Am Urseltersbrunnen 5)

W In der Lehrerakademie Weilburg, Frankfurter Straße 20, impft das DRK Oberlahn mit Terminvereinbarung. Termine können ebenfalls über die Homepage des Landkreises gebucht werden.

Krankenhaus impft

nur noch bis 31. Januar

Für Menschen ab 30 Jahren bietet das DRK Oberlahn zudem eine (Booster-) Impfung mit Moderna ohne Termin während der regulären Öffnungszeiten des Impfstützpunktes (Dienstag bis Freitag von 12 bis 20 sowie Samstag von 10 bis 18 Uhr) an.

Auch Hausärzte impfen natürlich weiter.

Im Kreiskrankenhaus Weilburg wird der Impfbetrieb indes zum 31. Januar allerdings eingestellt.