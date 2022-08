Pilgergottesdienst an der Guckelmühle

Die evangelischen Kirchengemeinden Weyer und Münster treffen sich auf dem Gelände der Guckelmühle zu einem Pilgergottesdienst. Foto: Kirchengemeinde Weyer

VILLMAR-WEYER/WEILMÜNSTER - Villmar-Weyer/Weilmünster (red). Eine große und vor allem bunte Gemeinde hat sich bei bestem Wetter zum Pilgergottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinden Weyer und Münster auf dem Gelände der Guckelmühle getroffen. DieMühle liegt im Laubustal genau zwischen Münster und Weyer. Auch in diesem Jahr wurden dort wieder zwei Kinder mit Wasser aus dem Laubusbach getauft.

Nachdem die Pilger- und Wandergruppen von Münster und Weyer aus das weiträumige Gelände an der Guckelmühle erreicht hatten, begann dort ein kurzweiliger Gottesdienst. Eröffnet wurde dieser von Gemeindepfarrer Ulrich Finger, der in seiner Rolle als mittelalterlicher Prediger Hulderych de Fromholdeskerke die vielen Gottesdienstteilnehmer an ihren Wert erinnerte: dass sie von Erde erschaffen sind. Und wieder zur Erde werden müssen. Und dass das Lebendige in ihnen von Gott ist. In seiner Taufansprache unterstrich Hausherr Pfarrer Jörg-Michael Keller nicht nur die Neuerschaffung des Menschen in Christus Jesus, sondern sah genauer hin. Er entdeckte in einem kleinen "Menschenjungen" ganz viel Hoffnung. Und er beschrieb in den Worten des Dichters und Liedermachers Reinhard Mey auch all das, was die Geburt eines Kindes mit einem Vater oder einem Großvater machen kann.

Musikalisch ausgestaltet wurde der Gottesdienst im Grünen durch die Lieder einer Frauen-Chorgemeinschaft aus Mitgliedern des evangelischen Kirchenchores Weyer und der "Harmonie" Münster unter Leitung von Nicole Ebel.

Im Anschluss an den Gottesdienst überreichte der neu gewählte Vorsitzende des Evangelischen Dekanats an der Lahn, Peer Schmidt (Weilmünster), eine Dankurkunde an Pfarrer Keller. Dieser war viele Jahre Mitglied im Dekantssynodalvorstand des ehemaligen Evangelischen Dekanat Weilburg.