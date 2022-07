Pinkler schlägt in Weilburg zu

Erst hat der Mann auf eine Musikbox gepinkelt, dann hat er einen 25-Jährigen geschlagen. Jetzt ermittelt die Polizei unter anderem wegen Körperverletzung. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

WEILBURG - In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Mann in Weilburg einen Bühnenabbau gestört, Gegenstände beschädigt und einen anderen Mann geschlagen. Ein 25-Jähriger wollte nach Angaben der Polizei mit mehreren Helfern nach einer Veranstaltung in der Johann-Ernst-Straße eine Bühne abbauen. Hierbei sei er dann allerdings gegen 2 Uhr nachts von einem Unbeteiligten gestört worden.

Dieser habe sich auf die Bühne gestellt und auf eine Musikbox uriniert, die dadurch beschädigt wurde.

Darauf angesprochen habe der Pinkler dem 25-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.