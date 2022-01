Platz und Wege für die Radfahrer in Limburg schaffen

Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

LIMBURG - Limburg ist keine Radfahrstadt. Bei den Bewertungen im Fahrradklimatest des ADFC befindet sich die Stadt stets am Tabellenende. Der Anteil der Radler lag bei der Aufstellung des "Masterplans Mobilität" bei sieben Prozent. Er soll jedoch auf 15 Prozent im Jahr 2030 steigen.

In dieser Hinsicht tut sich etwas. Die Stadt hat im vergangenen Jahr ihre erste Fahrradstraße bekommen, an vielen Stellen gibt es kleine Verbesserungen. Mit dem geplanten Radverkehrskonzept, teilte die Stadt mit, sollten nun auch große Projekte angegangen werden. Dabei im Fokus: die Verbindung zwischen Diez und Limburg über die Diezer Straße.

"20 000 Kraftfahrzeuge am Tag und für Radfahrende gibt es keine Infrastruktur", beschreibt Alexander Gardyan die aktuelle Situation. Der Diplom-Ingenieur leitet das Büro "IKS Mobilitätsplanung", das von der Stadt mit der Erarbeitung eines Radverkehrskonzepts beauftragt worden ist. Gardyan und sein Team setzen auf die Mitwirkung der Bürger. In einem zweiten Workshop gab der Fachmann eine Analyse der bestehenden Radwegeverbindungen in der Stadt - und machte auch konkrete Vorschläge für Verbesserungen.

Nun präsentierte Gardyan den rund 40 digitalen Teilnehmern den Vorschlag, die schnellste und kürzeste Verbindung über die Diezer Straße auch für Radfahrer fit zu machen. "Das ist ein klares Leitprojekt, das von hohem Nutzen ist", verdeutlichte der Planer.

"Wir werden auch dahin gehen, wo es wehtut und versuchen, die Konflikte zugunsten der Radfahrenden aufzulösen", zeigte sich Bürgermeister Marius Hahn (SPD) bereit, auch harte Diskussionen zu führen. Wer die Verkehrswende aktiv gestalten wolle, müsse auch unbequeme Entscheidungen treffen, denn die Verkehrsfläche könne oftmals nicht erweitert, sondern nur anders verteilt werden.

"Wer auf das Fahrrad als tägliches Verkehrsmittel setzt, will schnell als Ziel kommen", macht der Verkehrsplaner in dem Workshop deutlich. Konkret heißt das für die Verbindung zwischen Diez und Limburg: Es gibt keine Alternative zur Diezer Straße. Es fallen Parkplätze am Straßenrandbereich für Autos weg, gleichzeitig kann in einigen Abschnitten nur das Mindestmaß an Fahrbahnbreite eingehalten werden, für Radfahrer unterschreitet der entsprechende Fahrstreifen auch schon mal das Mindestmaß, die Gehwege sind ebenfalls in einigen Teilbereichen recht schmal. Für den Abschnitt zwischen Kreisel und Kreuzung sieht Hessen Mobil aktuell keine Möglichkeit, Flächen für Radler zur Verfügung zu stellen.

Für die parallel verlaufende Route durch das nördlich gelegene Wohngebiet macht der Planer den Vorschlag, das Quartier als Fahrradzone auszuweisen. Dort wäre Kraftfahrzeugverkehr dann nur noch für Anlieger und als Zufahrt zum Krankenhaus erlaubt.

Untersucht hat das Büro Verbesserungen auf zwei weiteren Pendler-Trassen, auf dem Weg zwischen der Innenstadt und dem ICE-Gebiet sowie zwischen der Kernstadt und Offheim.

Die Frage nach einer Radfahr-Hauptroute zwischen Limburg und Ahlbach wurde im zweiten Workshop von Alexander Garyan gleich beantwortet. Der Limburger Stadtteil wird auch in Zukunft nur über Nebenrouten, die über Offheim oder Dietkirchen führen, an die Kernstadt angebunden sein.

Aufgrund der Anmerkungen im Rahmen des digitalen Workshops sowie noch weiter eingehender Hinweise und Ideen wird das Büro nun den Vorschlag für ein Konzept erarbeiten, das dann in die politischen Beratungen geht.