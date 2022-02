Polizei beendet Schlägerei in Hadamar

Nach einer Schlägerei in Hadamar war die schwangere Frau eines Beteiligten so aufgeregt, dass sie vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden musste. Symbolfoto: EKH-Pictures/stock.adobe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HADAMAR - In Hadamar ist es am Dienstagabend zu einer handfesten Auseinandersetzung vor einem Wohnhaus gekommen.

In der Straße Am Elbbachufer trafen am späten Abend ein 41-Jähriger und ein 34-Jähriger aufeinander. Sie gerieten in Streit, wobei plötzlich vier weitere Männer zu dem 34-Jährigen dazu gestoßen sein sollen. Diese hätten dann vereint auf den 41-Jährigen eingeschlagen. Bei Eintreffen der Polizei befanden sich noch der 41-Jährige und der 34-Jährige mit einem weiteren Mann vor Ort. Dieser blutete im Gesicht und wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Er wurde zur weiteren Behandlung in die Klinik gebracht. Die schwangere Ehefrau des 34-Jährigen musste nach der Aufregung auch im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei nimmt Hinweise dazu unter der Rufnummer 0 64 31-9 14 00 entgegen.