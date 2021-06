Polizei kontrolliert Poser und Raser

Jetzt teilen:

LIMBURG - Jagd auf Raser und Poster hat die Limburger Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag, 11. auf 12. Juni, zwischen 22 Uhr und 3.30 Uhr, auf den Pendler-Parkplätzen rund um den ICE-Bahnhof gemacht. Die Beamten trafen auf viele Pkw-Fahrer, die sich dort trafen. Da es immer wieder zu Verkehrsverstößen, Verschmutzungen und sogar Unfällen kommt, fahren die Beamten dort verstärkt Streife. Auch an diesem Wochenende registrierten sie Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. So fiel ein Porschefahrer auf, der die Straßen im Gebiet des ICE-Bahnhofs für Beschleunigungsrennen nutzte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen verbotenem Kfz-Rennen. Zudem zeigten die Beamten einen Fahrer an, bei dessen Fahrzeug wegen illegaler Umbauten die Betriebserlaubnis erloschen war und zusätzlich rote Händlerkennzeichen missbräuchlich genutzt wurden.

"Da es trotz der gezeigte Polizeipräsenz wieder zu erheblichen Verschmutzungen und Verkehrsverstößen kam, wird die Polizei den Bereich weiter im Fokus haben", erklärte ein Sprecher der Limburger Polizei.