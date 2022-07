Polizei nimmt in Limburg Trickdiebe mit

Mehrere Trickdiebe nimmt die Polizei am Montag in einem Limburger Supermarkt fest. Symbolfoto: Brian Jackson/Fotolia

LIMBURG - In Limburg hat die Polizei nach einem Trickdiebstahl eine Diebesbande festgenommen.

Vier Männer waren nach Angaben der Polizei in der Westerwaldstraße in einem Supermarkt in der aufgefallen, als sie gegen 12 Uhr angeblich Obst bezahlen wollten, dass sie zuvor nicht abgewogen hatten. So habe die Kassiererin ihre Kasse verlassen müssen, um die Ware nachzuwiegen. Das hätten die Männer genutzt, um mehrere Schachteln Zigaretten zu stehlen und in einem Rucksack zu verstauen.

Ein Mitarbeiter habe das bemerkt und die Männer gestoppt. Einem Mann gelang die Flucht. Die anderen drei nahm die Polizei fest. Einer der Männer soll ein Messer dabei gehabt haben.

Der Flüchtige ist 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß. Er trug ein kariertes Hemd und eine schwarze Jacke.

Die Polizei bittet unter Telefon 0 64 31-9 14 00 um Hinweise.