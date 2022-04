Polizei stellt 16 Jahre alten Autodieb

Die Polizei nimmt in Obertiefenbach einen Jugendlichen Autodieb fest. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BESELICH-OBERTIEFENBACH - Am Mittwochmorgen, 27. April, hat die Polizei in Obertiefenbach einen 16 Jahre alten Autodieb nach kurzer Verfolgung festgenommen. Der Jugendliche, so die Polizei nach ersten Ermittlungen, sei zunächst mit einem gestohlenen Motorroller unterwegs gewesen. Dann stahl er einen Fiat Panda und fuhr damit. Am Mittwochmorgen sollte er von einer Polizeistreife angehalten werden, flüchtete allerdings mit dem Auto in Obertiefenbach und dann weiter zu Fuß. In einem Feld an der B 49 wurde der 16-Jährige schließlich festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Den Schlüssel des Fiats hatte er noch, in seiner Unterhose versteckt, bei sich. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Mutter übergeben. Er muss sich nun wegen Diebstahl von Kraftfahrzeugen, deren unbefugter Benutzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.