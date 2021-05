Polizei stoppt betrunkene Falschfahrerin

Das Heck eines Polizeiautos. (Symbolfoto: dpa)

LIMBURG - Eine betrunkene Falschfahrerin ist auf der Autobahn bei Bad Camberg gestoppt worden. Die 62 Jahre alte Frau war am Samstagabend zunächst auf der Bundesstraße 49 bei Limburg-Dietkirchen mit ihrem Wagen in falscher Richtung unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Dies habe sie offenbar bemerkt, ihr Auto umgedreht, und in die richtige Richtung auf die Autobahn 3 Richtung Frankfurt aufgefahren. Dort sei sie mit Schlangenlinien aufgefallen, von der Polizei angehalten und kontrolliert worden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.