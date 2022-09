Polizei sucht blauen VW Lupo

Jetzt teilen:

HÜNFELDEN - Hünfelden (red). Am Montagmorgen ist auf der B417 bei Hünfelden ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Ein 64-Jähriger befuhr laut Pressemeldung der Polizei mit einem VW Golf die B417 von Wiesbaden in Richtung Limburg. Von Lindenholzhausen sei über die L3448 ein blauer VW Lupo gekommen, der "einfach auf die B417 in Richtung Linter auffuhr, ohne am Stoppschild anzuhalten oder den bevorrechtigten Verkehr zu beachten".

Der 64-Jährige habe stark abbremsen müssen, um eine Kollision zu verhindern. Dies habe ein nachfolgender 16-Jähriger auf einem Motorrad zu spät bemerkt. Er habe das Zweirad nicht mehr rechtzeitig abbremsen können und sei gegen das Heck des Golf gefahren. Hierbei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus und später noch in eine Fachklinik gebracht werden.

Der blaue Lupo wurde nach dem Unfall noch kurz abgebremst, sei "dann aber unbeirrt" weitergefahren. Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Hinweise zu dem flüchtigen Lupo nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 entgegen.