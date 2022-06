Postkartenausstellung in Weyer

Bei der Ausstellungseröffnung in der Kirche kann Pfarrer Ulrich Finger (M.) auch den Vorsitzenden der Dekanatssynode des neuen Evangelischen Dekanats an der Lahn, Peer Schmidt (r.), sowie Dekan Manfred Pollex begrüßen. Foto Kirchengemeinde

VILLMAR-WEYER - Unter dem Motto "Mehr als fromme Sprüche" ist am Festtag Christi Himmelfahrt in der evangelischen Kirche zu Weyer eine Ausstellung historischer Postkarten vorgestellt und eröffnet worden.

Gemeindepfarrer Ulrich Finger hat wieder Teile seiner Sammlung zu einer Ausstellung zusammengestellt und zeigt auf den Tafeln der Natur- und Heimatfreunde Weyer bis Mitte Juni historische Postkarten mit Bibelversen aus dem Neuen Testament.

In seiner Predigt zur Ausstellungseröffnung schlug Finger einen weiten Bogen vom "ersten Wort Gottes" bei der Erschaffung der Welt hin zu dem "einen Wort Gottes", wie es die Bekennende Kirche 1934 in der Barmer Theologischen Erklärung den Bestrebungen der damaligen Machthaber in Deutschland entgegenstellte. Ausgangspunkt der Predigt war der Zuspruch Jesu: "Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen."

Die Ausstellung von Karten mit ausschließlich neutestamentlichen Bibelversen unterstützt zugleich die Aktion "Septembertestament" der evangelischen Kirchengemeinden Münster und Weyer, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Neue Testament der Bibel durch viele Menschen abzuschreiben. Schließlich war 1522 - also vor 500 Jahren - erstmals das Neue Testament in deutscher Sprache von Martin Luther übersetzt und herausgegeben worden.

Die Ausstellung kann im Anschluss an die Gemeindegottesdienste bis 12. Juni in Weyer betrachtet werden. Sonderführungen können mit Pfarrer Finger verabredet werden. Telefonischer Kontakt dafür: 0 64 83-61 50.