PowerPoint-Karaoke und Kulturleuchten

LIMBURG - Limburg (red). Die Doppel-Staffel des "Virtuellen Huts" präsentiert Streaming-Unterhaltung der unterschiedlichsten Art. Los geht es am Mittwoch, 2. Juni, um 20.15 Uhr, mit Powerpoint-Karaoke, moderiert von Poetry-Slammer und Comedian Tobias Beitzel.

Beim PowerPoint-Karaoke müssen die Auftretenden eine Präsentation liefern, ohne, dass sie das Thema kennen, ohne, dass sie die PowerPoint Folien zuvor gesehen haben und überdies ohne, dass diese Folien einen roten Faden oder Sinn haben. Es geht um Schlagfertigkeit, Spontaneität, Witz und eine große Portion Mut. Mit dabei sind Menschen aus den Bereichen Medien, Kultur, und Politik.

Am Samstag, Juni, geht es um 20.15 Uhr weiter mit der Band "Big Walter & the Neighbourhood". Die sechs Gentlemen aus dem Siegener und Bonner Umkreis spielen mit Leidenschaft und Hingabe die Klassiker des Blues aus der goldenen Zeit der 40er, 50er und 60er Jahre. Ein Repertoire von Meistern wie Muddy Waters, Little Walter oder Elmore James, mit dem persönlichen Stempel von "Big Walter" alias Guido Molzberger (Gesang/Gitarre) und seiner Blues-Nachbarschaft.

Erneut wird der "Virtuelle Hut" auch die Organisatoren der Limburger Kleinkunstbühne "Thing" beim "Kulturleuchten 8.0" mit Limburger Künstlern, die sich und ihre Kunst präsentieren, unterstützen. Auch dieses Format können Kulturhungrige am Sonntag, 6. Juni, ab 19 Uhr, über die Seite des Virtuellen Huts als Stream genießen.

Zu sehen sind alle Sendungen auf der Homepage der-virtuelle-hut.de, auf den YouTube Kanälen von SiwiKultur sowie auf den Facebook-Seiten des Kulturhauses Lÿz, des Virtuellen Huts und Radio Siegen. Der Stream aus dem "Thing" in Limburg ist nur über die Seiten des Virtuellen Huts zu erleben.