Powwow-Schüler zeigen in Löhnberg, was sie drauf haben

"Color Cube", "Revox" und "Orange Elephant": Rockige Töne schlagen die Bands beim ersten Konzert zum Musikschulen-Jubiläum an. Foto: Gemeinde Löhnberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LÖHNBERG-NIEDERSHAUSEN - Löhnberg-Niedershausen (red). Zum 25. Geburtstag der Musikschule Powwow aus Niedershausen haben über 60 Mitwirkende die Löhnberger Lilie gleich bei zwei Konzerten zum Beben gebracht.

Zum Auftakt rockten am ersten Abend die Nachwuchsbands "Color Cube", "Revox" und "Orange Elephant" aus Wetzlar erstmals die Bühne des Löhnberger Bürgerhauses.

Mit acht Songs legte die jüngste Schüler-Band "Color Cube" einen rockigen Auftritt hin und wurde gleich zu Beginn vom Publikum gefeiert.

Auch die Wetzlarer Musiker von "Orange Elephant" mit Schlagzeugerin Annalena Schneider an den Drums kamen mit eigenen und gecoverten Songs gut beim Löhnberger Publikum an.

Stargast aus

Luxemburg

Fotos "Color Cube", "Revox" und "Orange Elephant": Rockige Töne schlagen die Bands beim ersten Konzert zum Musikschulen-Jubiläum an. Foto: Gemeinde Löhnberg Musikalische Talente präsentieren sich beim Nachmittagskonzert mit ihrem Gast - der luxemburgirschen Sopranistin Patricia Freres (Mitte) - dem Publikum. Foto: Gemeinde Löhnberg Volles Haus: Das Publikum in der Löhnberger Lilie hört gebannt den Vorträgen der Musikschüler zu. Foto: Gemeinde Löhnberg Löhnbergs Bürgermeister Frank Schmidt hat ein Flachgeschenk mitgebracht. Foto: Gemeinde Löhnberg 4

Als dritte Band freuten sich auch "Revox", endlich wieder live auf der Bühne zu stehen. Die Band hatte sich bereits 2003 in der Urbesetzung gegründet und heizte den Fans mit Interpretationen zum Beispiel von Michael Jackson, Pink und Bruno Mars ordentlich ein.

Zum gelungenen Abschluss des Rockabends performten alle Musiker noch einmal gemeinsam mit dem begeisterten Publikum den Klassiker "Long Train Running" der "Doobie Brothers".

Beim zweiten Konzert sorgten Musikschüler mit ihren Lehrkräften für aufregende und bewegende musikalische Momente für die ganze Familie im sehr gut besuchten Bürgerhaus. Als Stargast war an diesem Nachmittag die luxemburgische Sopranistin Patricia Freres gekommen und beeindruckte sowohl die kleinen als auch großen Zuhörer mit vier Opernarien von Puccini bis Gershwin.

In zweieinhalb Stunden erlebten die Zuschauer weiterhin ein breit gefächertes Programm von Beethoven bis "Beatles", vom Folksong bis Filmmusik. Ob am Piano, Gitarre, mit Triangeln, Xylofonen, Boom Wackers, E-Violine, Trommeln oder in eigens zusammengestellten Rockformationen oder Ensembles.

So hatten sich insgesamt über 30 Kindergartenkinder, die Grundschüler des Trommelkurses und zahlreiche Instrumentalschüler zu einer Bären-Bigband formiert und mit einem swingenden Auftritt überrascht.

"Back in Tune" lautete das Motto nach zwei stillen Jahren, in denen die Musikschule trotz allem nicht untätig gewesen sei, sodass trotz kurzer Vorbereitung dieses gemeinsame Musikereignis auf die Bühne gestellt werden konnte, erklärte Kerstin Jackson, Gründerin und Leiterin der Musikschule. Sie bedankte sich bei ihrem jetzigen Team, Michael Diehl, der bereits seit 22 Jahren in der Musikschule Gitarre und Bass unterrichtet und als Bandcoach tätig ist, sowie Klavierlehrer Alexey Frolov und Annalena Schneider als Schlagzeuglehrerin.

Dank galt ebenfalls allen Akteuren auf der Bühne, Helfern und Unterstützern, die dieses Event mit ermöglicht hatten, besonders dem Förderprogramm "Landmusik" als auch der Gemeinde Löhnberg für die kostenfreie Nutzung des Bürgerhauses.

Gutschein der

Wirtschafts-Werbung

So gratulierte Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) dem gesamten Team zum Jubiläum. "Wie schnell die Zeit vergeht, angefangen mit Kurt Leuninger über Jörg Sauer bin ich schon der dritte Bürgermeister seit Eurer Gründung", betonte Frank Schmidt mit einem Augenzwinkern.

So eine große Musikschule in einer kleinen Gemeinde wie Löhnberg sei etwas Besonderes. Er lobte die tolle Arbeit, die musikalische Früherziehung in den Kitas und die Angebote in der Grundschule, die durch Gemeinde und Förderverein unterstützt werden. Danach überreichte Schmidt einen Gutschein der Wirtschafts-Werbung Weilburg.

Zum großen Finale versammelten sich alle Mitwirkenden um die luxemburgische Sopranistin, die das Stück "I could have danced all night" aus dem Musical "My Fair Lady" sang. Mit begeistertem Schlussapplaus belohnte das Publikum die erfolgreiche Aufführung.

Zum Ausklang der Veranstaltung wurde bei einem offenen "Drum Circle" mit Thomas Klawier aus Hannover nochmal frenetisch getrommelt.