Preise des Limburg-Weilburger Jahrbuchquiz übergeben

Landrat Michael Köberle (r.) und Simone Frohne (l.) aus dem Sachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kreisverwaltung rahmen die Gewinner des Jahrbuchquiz 2022 ein (v.l.): Carolin Schmitt, Henrik Metternich, Cornelia Paul, Katharina Meurer und Walter Schöffler. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - Beim Jahrbuchquiz 2022 des Landkreises Limburg-Weilburg galt es zu erraten, wo die im Buch präsentierten Rathäuser im Landkreis Limburg-Weilburg zu finden sind. Passend war daher auch der Lösungssatz "19 Mal guter Rat". Landrat Michael Köberle (CDU) hat jetzt die Hauptpreise im Kreishaus in Limburg an die Gewinner übergeben.

Im Begleittext zum diesjährigen Jahrbuchquiz hatte die Autorin des Rätsels, Marlis Zimmermann, interessante Informationen zu den Rathäusern und deren Geschichte veröffentlicht.

"Sie haben das Quiz erfolgreich gelöst, wie etliche andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch, denn unglaublich viele richtige Lösungen gingen wieder ein", sagte Landrat Michael Köberle bei der Preisverleihung im Kreishaus.

Die Arbeiten am neuen Jahrbuch 2023 laufen schon. Auch darin werden die Leser wieder ein Jahrbuchquiz finden, das von Marlis Zimmermann konzipiert wird.

Den ersten Preis, einen von w3 print + medien in Wetzlar gestifteten Reisegutschein im Wert von 500 Euro, gewann Katharina Meurer aus Niederzeuzheim. Der Gutschein für eine zweitägige Kanutour auf der Lahn für zwei Erwachsene und zwei Kinder, gestiftet von Lahn-tours, Roth, ging an Carolin Schmitt aus Brechen. Henrik Metternich aus Brechen wurde mit zwei Übernachtungen für zwei Personen im Landhotel Gruber in Waldmünchen für sein Wissen belohnt.

Katharina Meurer

darf verreisen

Über einen Goldbarren im Wert von 150 Euro, gestiftet von der Kreissparkasse Weilburg, durften sich jeweils Walter Schöffler aus Weilburg und Cornelia Paul aus Hintermeilingen freuen.

Die weiteren Preise wurden gestiftet von der Kreissparkasse Limburg, von Uhren-Schmuck Norbert Heep in Frickhofen, von den Weilburger Schlosskonzerten, vom Paulaner in Limburg, von der Gaststätte "Zur Turnhalle" in Limburg, vom Landhaus Schaaf in Schadeck und vom Oberlahnbad in Weilburg.