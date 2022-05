"Queeres Leben auf dem Land": Erster CSD in Limburg

Am 14. Mai wollen die CSD-Veranstalter in Limburg ein abwechslungsreiches Programm rund um das Thema sexuelle Vielfalt, Toleranz und Akzeptanz im ländlichen Raum anbieten. Symbolfoto: Wolfgang Kumm/dpa

LIMBURG - Am Samstag, 14. Mai, findet der erste "Limburger Christopher Street Day" (CSD) unter dem Motto "Queeres Leben auf dem Land" statt.

Zwischen 13 und 17 Uhr wollen die Veranstalter ein abwechslungsreiches Programm rund um das Thema sexuelle Vielfalt, Toleranz und Akzeptanz im ländlichen Raum anbieten und damit ein breites Publikum ansprechen.

Zu Beginn des CSD soll eine Demonstration durch die Limburger Innenstadt zeigen, wie vielfältig queeres Leben im ländlichen Raum ist. Nicht nur in den Großstädten des Landes leben Mitglieder der LGBT*IQ-Community (von englisch lesbian, gay, bisexual, transgender, also lesbisch, schwul, bisexuell und transgender sowie intergeschlechtlich und queer), sondern auch in den ländlicheren Regionen wie Limburg-Weilburg. Der Demonstrationszug beginnt um 13 Uhr am Bahnhof und soll gegen 14 Uhr im Serenadenhof an der "Pusteblume" in Limburg enden. Im Serenadenhof führt Kelly Heelton durch ein Bühnenprogramm. Zwischen 14 und 17 Uhr kommen verschiedene Redner aus der Community zu Wort, die das Thema Akzeptanz und Gleichstellung in das Bewusstsein der Limburger rufen wollen.

Für Gleichstellung und Akzeptanz werben

Weiterhin wollen die Bands "Hanne Kah" und "4-Zimmer-Küche-Bad" für die musikalische Untermalung und gute Laune sorgen. Zusätzlich zum Bühnenprogramm werden sich zahlreiche lokale und regionale Interessenverbände im Serenadenhof vorstellen und über ihre Angebote informieren.

Ziel der Veranstalter ist es, in Limburg ein Zeichen für Akzeptanz und Vielfalt zu setzen und den "CSD Limburg" zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender der Stadt werden zu lassen. Neben dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Diözesanverband Limburg als Projektträger setzt sich das Planungsteam aus zahlreichen gesellschaftspolitisch interessierten und engagierten Menschen zusammen.

Das Projekt "CSD Limburg - Queeres Leben auf dem Land" ist ein gefördertes Projekt der Partnerschaft für Demokratie Limburg, das im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt wird.

Für Fragen rund um den

CSD in Limburg sind die Veranstalter per E-Mail unter

csdlimburg@gmail.com erreichbar.