Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

LÖHNBERG-OBERSHAUSEN - Löhnberg-Obershausen (red). Zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Bike und einem Auto ist es am Samstag (30. Juli) gegen 18.05 Uhr in der Oberdorfstraße in Obershausen gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach habe ein 76-jähriger Mann aus Löhnberg mit seinem E-Bike die Oberdorfstraße in Obershausen - aus Richtung Hauptstraße kommend - befahren. Im Einmündungsbereich zur Hintergasse habe der Mann laut Polizei einen von dort kommenden Renault Megane übersehen und sei mit diesem zusammengestoßen. Dadurch kam der Radfahrer zu Fall und wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.