Radfahrer stürzt, Auto verschwindet

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HADAMAR - Am Sonntagabend ist nach Polizeiangaben ein bisher unbekannter Autofahrer geflüchtet, nachdem er zuvor einen Fahrradfahrer bei Hadamar während des Überholens zu Sturz gebracht haben soll.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 33-jähriger Pedelec-Fahrer aus Braubach um 20.50 Uhr die B54 aus Oberzeuzheim kommend in Fahrtrichtung B49. Im Bereich der zweispurigen Fahrbahn bei Hadamar befuhr er den rechten Rand der rechten Fahrspur, als er von einem nachfolgenden Autofahrer überholt wurde. In diesem Zusammenhang habe der Wagen den Arm des Radfahrers berührt, der dadurch die Kontrolle über sein Velo verlor, stürzte und sich leichtere Verletzungen zuzog. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Indes fehlt von dem unbekannten Autofahrer jede Spur. Er soll seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern oder seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.

Polizei sucht

nun Zeugen

Eine Zeugin gab gegenüber der Polizei an, dass es sich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben soll. Die Polizei in Limburg hat ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06431-91400.