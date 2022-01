Räumfahrzeug fährt vor die Wand

Jetzt teilen:

WEILROD - Am Sonntagmorgen ist in der Weiherstraße in Weilrod ein Räumfahrzeug des Bauhofs aufgrund eines technischen Defekts mit einer Hauswand kollidiert. Das Fahrzeug war auf der Weiherstraße von der Langgasse in Richtung B 275 unterwegs. Als der Fahrer in der Einmündung zum Laubenweg wenden wollte, kam es zu einem Defekt an den Bremsen. Das Räumfahrzeug rollte unkontrolliert 35 Meter die Langgasse herab, bis es schließlich mit einer Hauswand am Anfang der Weiherstraße kollidierte. Es entstand Schaden in geschätzter Höhe von 7000 Euro.