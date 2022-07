Redaktion Weilburg öffnet wieder Türen

Professor Matthias Kloft zeigt Details an einer Reiterfigur des Heiligen Georgs. Der Direktor des Diözesanmuseums in Limburg öffnet die Tür zum Magazin der Einrichtung und zeigt Schätze, die im Verborgenen ruhen. Archivfoto: Jürgen Vetter

LIMBURG-WEILBURG - Die Sommerferien haben begonnen - und unsere Redaktion öffnet wieder Türen, die sonst verschlossen sind. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen und besuchen Orte, die eigentlich nicht zugänglich sind.

Bedingt durch die Corona-Situation können wir leider erneut nicht Gruppen zu diesen Besuchen einladen. Dafür besuchen wir die ausgewählten Orte erneut stellvertretend für Sie und berichten ausführlich in Text und Bild. Es gibt einiges Spannendes zu entdecken.

Eine Auswahl an zu öffnenden Türen möchten wir Ihnen heute vorstellen. Woche für Woche wird dann eine "Tür" für Sie geöffnet.

In einem Teil der Serie etwa werfen wir einen Blick hinter die Kulissen des Gladbacherhofs in VillmarDieser ist eine hessische Staatsdomäne und dient der Gießener Justus-Liebig-Universität bereits seit 1990 als Lehr- und Forschungsbetrieb für Ökologischen Landbau. Der Gladbacherhof setzt auf eine Kreislaufwirtschaft, also auf ein regeneratives System, in dem Abfälle und Ressourcenverbrauch minimiert werden sollen. Die Kombination aus Rinderhaltung und Pflanzenanbau soll zu einem möglichst geschlossenen betrieblichen Nährstoffkreislauf führen.

Studenten lernen auf dem Gladbacherhof vor allem die Praxis der Landwirtschaft kennen. Und auch wir werfen einen Blick hinter die Kulissen und wollen erfahren, wie der Alltag dort aussieht, woran konkret geforscht wird und welche Auswirkungen das Klima auf die Landwirtschaft hat.

Eine weitere Tür öffnen wir im Oberlahnbad in WeilburgViele kennen das Bad, den Außenbereich oder die Sauna. Doch wie sieht die Technik aus, die den Betrieb am Laufen erhält. Wie wird dort geheizt, wo kommt das Wasser her, wer kontrolliert die Anlagen und schaut, dass immer alles läuft? Wie viele Meter Rohre und Kabel sind verlegt - das wollen wir für sie rausfinden. Und dabei werden wir Ihnen in Wort und Bild einen Eindruck von dem machen, was man als Badegast nicht zu sehen bekommt.

Eine ganz besondere Tür öffnet das Tageblatt in Villmar. Dabei geht es um Gesteine, die vor eigentlich unvorstellbar langer Zeit bei Vulkanausbrüchen entstanden sind. Vor 380 Millionen Jahren lag unsere Region in der Südsee in einem tropischen Meer. Dort wuchsen mächtige Riffe, die den heute als Lahnmarmor bekannten Kalkstein aufbauten. Das hört sich zunächst idyllisch an, aber so ruhig ging es hier nicht zu: Die Riffe bildeten sich im flachen Wasser an den Hängen von Vulkanen, die ungeheure Mengen an Lava und Asche förderten. Einen faszinierenden Einblick in die daraus entstandenen Gesteine bietet ein ehemaliger Schalsteinbruch in der Villmarer Grabenstraße, der heute in privaten Gärten liegt. Früher machte man daraus Mauerwerk, Treppenstufen und Bodenplatten. Heute ist darüber in der geologischen Fachliteratur zu lesen.

Mit der Staurothek beherbergt der Limburger Domschatz eine sehr wichtige Reliquie, in der nach christlicher Überzeugung Holzfragmente vom Kreuz Christi enthalten sind. Neben diesem weltberühmten Glaubenszeugnis, das in Konstantinopel entstanden ist, gehören viele weitere kostbare Exponate zum Limburger Domschatz. Die wichtigsten von ihnen sind im Diözesanmuseum auf dem Domberg zu besichtigen.

Doch der Platz in der Hofanlage des "Leyenschen Hauses" reicht nicht aus, um die zahlreichen Objekte zu zeigen, die sich im Besitz des Museums befinden. Vieles bleibt vor den Augen der Besucher verborgen, wird höchstens einmal im Rahmen einer Sonderausstellung für einen begrenzten Zeitraum präsentiert.

Professor Matthias Kloft öffnet deshalb eine ganz besondere Tür: Der Direktor des Diözesanmuseums begibt sich ins Magazin. Dort zeigt er kunstvoll gearbeitete Exponate und berichtet über ihre wechselvolle Geschichte.

Eine weitere Tür öffnen wir zum Bauhof der Stadt WeilburgHier gewähren uns Bauhofleiter Klaus Burger und seine 25 Mitarbeiter einen Blick in ihre täglichen Aufgaben - und diese sind abwechslungsreicher und spannender als manch einer vermutet. Die Mitarbeiter des Bauhofs fungieren als Sargträger, gießen Blumen, mähen Rasen, bauen Geigen, reparieren Zäune und Autos und passen auf die Spielplätze der Stadt auf. Das mache auch den Reiz der Arbeit aus und sei besonders attraktiv für neue Bewerber.