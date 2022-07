Reichenborn feiert drei Tage lang Kirmes

Die Burschen und Mädchen aus Reichenborn laden zusammen mit der Feuerwehr und den Sportfreunden Anfang August zur Kirmes ein. Foto: Kirmesgesellschaft Reichenborn

MERENBERG-REICHENBORN - Reichenborn feiert von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. August, rund um das Dorfgemeinschaftshaus des Ortes Kirmes. Veranstalter sind die Kirmesgesellschaft sowie die Freiwillige Feuerwehr und die Sportfreunde aus Reichenborn.

Der Startschuss fällt am Freitag, 5. August, um 18 Uhr mit dem Kirmes-Opening und dem Aufstellen des Kirmesbaums. Anschließend wird traditionell der Vortanz versteigert. Der Kirmeszug setzt sich am Samstagabend gegen 18 Uhr in Bewegung. Zuerst wird das Vortanzpaar von der Kirmesgesellschaft abgeholt, nach weiteren Stationen im Ort trifft die Kirmesgesellschaft mit dem Kirmeszug gegen 20 Uhr am Festgelände ein. Dort spielt Jörg Lange unter freiem Himmel zur Sommerparty mit Musik und Tanz auf.

Gottesdienst

läuft im Zelt

Am Kirmessonntag geht es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Zelt los. Anschließend wird erneut Jörg Lange für Stimmungsmusik beim Frühschoppen im Freien sorgen. Für die Kleinen gibt es Hüpfburgen sowie eine Süßigkeiten-Spielsachenbude. Am Spätnachmittag beginnt die Kirmestombola mit Kirmesbaumverlosung und wertvollen Preisen.

Für Speisen und Getränke wird gesorgt sein. An allen Tagen ist der Eintritt frei.