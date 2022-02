Rekordbeschäftigung im Kreis Limburg-Weilburg trotz Corona

Im Kreis Limburg-Weilburg verzeichnet der Handel die höchsten Arbeitsplatzzuwächse. Symbolfoto: Agentur für Arbeit

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Nie hat es im Landkreis Limburg-Weilburg zur Jahresmitte mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte als am 30. Juni 2021 gegeben. Das geht aus Zahlen der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar hervor. Demnach waren zum 30. Juni im Kreisgebiet 56 435 Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Dies waren 1168 Beschäftigte mehr als im zweiten Quartal 2020. Der Veränderungswert lag bei plus 2,1 Prozent. Hessenweit stieg die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im gleichen Zeitraum um 1,3 Prozent.

Die höchsten Arbeitsplatzzuwächse kann der Handel verzeichnen. 377 zusätzliche Arbeitsplätze bedeuten einen Zuwachs von 4,6 Prozent. 259 zusätzliche Arbeitsplätze (plus 12,7 Prozent) weist der Wirtschaftszweig "Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen" aus.

Weitere deutliche Beschäftigungsgewinne verbuchte vor allem die Arbeitnehmerüberlassung (plus 259/27 Prozent). Diese Branche gelte als Frühindikator am Arbeitsmarkt, erläuterte Ralf Fischer, Pressesprecher der Arbeitsagentur. Wenn die Aufträge abnehmen, würden in der Regel zuerst die Zeitarbeitnehmer freigesetzt. Füllten sich die Auftragsbücher wieder, steige meist zunächst die Zahl der Zeitarbeiter. Nennenswerte Arbeitsplatzgewinne gab es auch bei "Immobilien, freiberufliche wissenschaftliche und technische Dienstleistungen" (plus 152 Beschäftigte/5,5 Prozent), im Gesundheitswesen (plus 141/2,5 Prozent) sowie im Baugewerbe (plus 137/2,4 Prozent).

Arbeitsplatzverluste weisen hingegen ",Verkehr und Lagerei" (minus 193/8 Prozent), die Metall-, Elektro- und Stahlindustrie (minus 145/2,7 Prozent) und "Heime und Sozialwesen" (minus 64/1,7 Prozent) aus.

Die höchsten Zuwächse verzeichnet der Handel

Mehr Frauen (plus 625/2,4 Prozent) als Männer (plus 543/1,9 Prozent) profitierten vom Beschäftigungszuwachs. Zudem entstanden mehr Vollzeit- (plus 648/1,7 Prozent) als Teilzeitarbeitsplätze (plus 520/3 Prozent). Die Hälfte der Arbeitsplatzgewinne fiel den 55- bis unter 65-Jährigen zu. Deren Beschäftigtenzahl stieg um 571 Sozialversicherungspflichtige (plus 5 Prozent). Zum Juni 2021 blieb die Zahl der geringfügig Beschäftigten stabil (plus 32/0,2 Prozent), obwohl diese Arbeitsplätze während der Corona-Krise nicht durch Kurzarbeitergeld gesichert wurden.