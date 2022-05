Rettungshubschrauber nach Radunfall in Mengerskirchen im Einsatz

Nach einem Radunfall ist in Mengerskirchen am Dienstagabend der Rettungshubschrauber im Einsatz: Ein 16-Jähriger muss in eine Spezialklinik geflogen werden. Symbolfoto: pakalski-press/Boris Korpak

MENGERSKIRCHEN-WALDERNBACH - Mit einem Rettungshubschrauber ist am Dienstagabend, 10. Mai, ein 16-jähriger Radfahrer in eine Spezialklinik geflogen worden. Er hatte sich bei einem Unfall schwer verletzt. Der Jugendliche war gegen 22.10 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Radweg von Mengerskirchen nach Waldernbach unterwegs. Am Ortseingang endet der Radweg und geht in einen Gehweg über. Hier, so die Polizei, habe der Jugendliche in der Dunkelheit offenbar einen Graben übersehen, sei in diesen hineingefahren und überschlug sich mit seinem Rad. Auf dem Gehweg sei er dann liegen geblieben. Ein Zeuge, der direkt hinter dem 16-Jährigen fuhr, alarmierte die Rettungskräfte.