Rheingauer Weintage fallen erneut aus

Guter Wein macht gute Stimmung: Aber auch in diesem Jahr wird es keine frohen Gesichter bei den Limburger Weintagen am Ausschank auf dem Europaplatz geben. Archivfoto: Yvonne Weis

LIMBURG - Die Inzidenzzahlen im Landkreis Limburg-Weilburg fallen und haben am Donnerstag, 20. Mai, zum ersten Mal seit Monaten einen Wert von unter 100 erreicht. Die Entwicklung gibt also Anlass zur Hoffnung, dass sich das Leben Schritt für Schritt der Vor-Corona-Zeit annähert. Allerdings reicht die Entwicklung nicht, um die Rheingauer Weintage in Limburg stattfinden zu lassen.

Die Stadt Limburg, die Rheingauer Weinwerbung sowie der Hotel- und Gaststättenverband als gemeinsame Veranstalter haben die Ausrichtung der Weintage abgesagt. Von 1988 bis 2019 verbreiteten die Rheingauer Winzer alljährlich gute Laune in der Stadt und deren Umland. Aus kleinen und bescheidenen Anfängen entwickelte sich eine Veranstaltung, die Tausende von Besuchern in die Innenstadt lockte.

Nun muss das Weinfest, das in der Regel am letzten Wochenende im Juli stattfindet, zum zweiten Mal hintereinander abgesagt werden. "Das fällt uns wirklich nicht leicht, zumal gerade so etwas wie Hoffnung auf ein Stück Normalität aufkommt", macht Bürgermeister Marius Hahn (SPD) deutlich. Doch nach seiner Einschätzung ist es noch viel zu früh, um über eine Veranstaltung nachzudenken, die so viele Menschen in die Stadt lockt. Die Hoffnung auf eine Lockerung von Beschränkungen dürfe nicht in Leichtsinn umschlagen, so der Bürgermeister. Stadt, Rheingauer Weinwerbung und der Hotel- und Gaststättenverband stellen sich nach seinen Angaben der Verantwortung. Und in dieser Verantwortung bleibe nur, die Weintage abzusagen.

Lockerungshoffnung darf nicht zu Leichtsinn führen

Diese Einschätzung teilt auch Andrea Engelmann, die Geschäftsführerin der Rheingauer Weinwerbung. "Feiern und geselliges Zusammensein gehen erst dann, wenn die Corona-Pandemie dies wieder zulässt. Auch wenn wir hoffentlich vor entscheidenden Öffnungsschritten stehen, für die Rheingauer Weintage reicht es in diesem Jahr noch nicht", so Andrea Engelmann.

Was bleibt, sei die Vorfreude auf die Weintage im kommenden Jahr. Und um die Wartezeit zu überbrücken, biete sich auf jeden Fall in dieser Saison noch der eine oder andere Ausflug in den Rheingau mit seinen einladenden Straußwirtschaften, Vinotheken und den zahlreichen Weinprobierständen an.