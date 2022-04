Ritterspiele: Das Mittelalter kehrt zurück ins Weiltal

Auf geht's mit Gebrüll: Die Freienfelser Ritterspiele bieten ihren Besuchern eine farbenfrohe und detailreiche Zeitreise ins Mittelalter mit viel handfester Aktion. Nach zwei Jahren Zwangspause lockt das große Spektakel nun mit einem veränderten, viertägigen Programm ins untere Weiltal. Archivfoto: Margit Bach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEINBACH-FREIENFELS - Gleich zweimal hintereinander hat das Coronavirus eine der größten Mittelalterveranstaltungen Deutschlands ausgebremst. Doch in diesem Jahr treffen sich wieder Hunderte Ritter, Knappen, Bogenschützen, Burgfräulein, Gaukler, Marketender und Tausende ihrer Fans im Weiltal: Vom 26. bis 29. Mai finden die 27. Freienfelser Ritterspiele statt.

Die Vorbereitungen für das große Spektakel sind in vollem Gange. Kein Wunder, denn die Organisatoren von Hessens größter Ritterturnier-Show erwarten diesmal mehr als 1200 Aktive in fast 100 Lagern. Dazu kommen rund 150 Markt- und Essensstände. Mittlerweile ist die Anmeldefrist für Standbetreiber und Gruppen abgelaufen, und die Veranstalter vom Förderverein zur Erhaltung der Burgruine Freienfels haben nun auch die Details des Programms auf die Beine gestellt.

Lesen Sie auch: Schloss Braunfels: Neue Strategien für mehr Besucher

NEUES PREISSYSTEM FÜR DEN EINTRITT Das veränderte Programm der Ritterspiele schlägt sich auch beim Eintritt nieder. Erstmals gibt es keine einheitlichen Eintrittspreise an allen Tagen. Am Donnerstag (26. Mai) und am Samstag (28. Mai), den Tagen mit dem meisten Programm, zahlen nicht gewandete Besucher 17 Euro, gewandete 15. Für Kinder bis 16 Jahre kostet die Tageskarte acht Euro, sechs Euro, wenn sie in mittelalterlicher Kleidung kommen. Die Familienkarte schlägt mit 30 Euro zu Buche. Am Markttag (Freitag, 27. Mai) und am abschließenden Sonntag (29. Mai), an dem kein Abendprogramm mehr läuft, zahlen Erwachsene zwölf Euro (gewandet zehn Euro). Für Kinder bis 16 Jahren kostet die Tageskarte acht Euro (gewandet sechs Euro). Wer das Spektakel an mehreren Tagen genießen will, der kann ein Wochenendticket als Erwachsener für 40 Euro und als Kind für 25 Euro kaufen. Familienkarten für die gesamte Veranstaltung kosten 110 Euro. Wer es bequem haben will, der kauft Online-Tickets im Vorverkauf und hat so einen schnelleren Zugang zu den Veranstaltungen. Diese Eintrittskarten gibt es ab sofort im Internet unter der Adresse https://www.adticket. de/freienfelser-ritterspiele.html.

"Es läuft bisher ganz gut mit den Vorbereitungen, aber durch die lange Pause ist jetzt manches etwas aufwendiger", berichtet Benjamin Masuch, der als Mitglied im Vorstand des Fördervereins bereits jetzt stark eingespannt ist. Gleichzeitig sind der 43-Jährige und seine Mitstreiter aber schon voller Vorfreude auf das Spektakel.

Mehr als 1200 Aktive in fast 100 Lagern

Und natürlich hoffen sie darauf, dass die Zwangspause durch Corona sich nicht negativ auf die Besucherzahlen auswirken wird. Schließlich waren die Ritterspiele vor der Pandemie die wohl größte Veranstaltung in der Region. Täglich kamen bis zu 15 000 Mittelalterfreunde, um sich auf dem Turnierplatz, rund um die Burg und in den Zeltlagern, mit großer Freude in längst vergangene Zeiten zurückkatapultieren zu lassen.

Verknüpfte Artikel

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Jetzt finden die Freienfelser Ritterspiele erstmals an vier aufeinander folgenden Tagen statt, wobei für den Freitag keine Turniere geplant sind. An diesem Tag können die Besucher in aller Ruhe das Rahmenprogramm mit Livemusik, Aktionen für Kinder sowie das Markttreiben und die Lager genießen und erkunden.

Zusätzlich zum Markt, zu den Lagern und dem Geschehen auf den drei Bühnen, wo rund ein Dutzend Musikgruppen und Gaukler das Mittelalter mit zuweilen süffisanten und zweideutigen Liedern zum Leben erwecken, gibt es abends zweimal eine Feuershow und am Samstag ab 22.30 Uhr den Programmpunkt "Burg in Flammen".

Vor allem am Donnerstag und am Samstag können die Besucher mittelalterliches Kräftemessen hautnah erleben. Dazu gehören das freie Turnier, an dem Reiter in unterschiedlichen Disziplinen auf dem Turnierplatz gegeneinander antreten, und eine Feldschlacht. Bogenschützen stellen ihre Treffsicherheit unter Beweis, und die Mitglieder der Fechtgruppe "Kadeti" kreuzen die Klingen.

Besondere Höhepunkte werden die Auftritte der "Ekipa La Historia" sein, die seit Jahren zum Programm der Freienfelser Ritterspiele gehören und dem Publikum vor Augen führen, wie ein hochmittelalterliches Turnier ablief. Dabei sorgen die professionellen und international aktiven Stuntmen aus Tschechien mit ihren teilweise spektakulären Auftritten am Tage und in der Nacht für Nervenkitzel.

In zahlreichen Hollywoodfilmen als Stuntmen dabei

Die Akteure haben bereits in zahlreichen Hollywoodfilmen als Stuntmen mitgewirkt und zeigen möglichst authentisch, wie Ritter bei solchen Wettbewerben ihre Kriegskunst auch in Friedenszeiten geschult und vorgeführt haben. Die Turniere der "Ekipa La Historia" stehen am Donnerstag und Samstag ab 15 Uhr sowie am Sonntag ab 13 Uhr auf dem Programm. Am Samstagabend sind diese Akteure zusätzlich ab 21 Uhr bei einem Nachtturnier zu erleben.

Wichtiger Bestandteil der Ritterspiele sind die Auftritte der Spielleute und Gaukler auf der Krämerbühne auf dem Marktplatz, der Speludenbühne im unteren Lager sowie der Fürstenbühne auf dem Turnierplatz. Diesmal treten dort "Chnutz vom Hopfen", "Das Labsal", "Marcus van Langen", "Absolem", "Die Rattenfänger", das Duo "Jomamakü", die "PapperlaBarden", "Seinerzeit" und die Spielleute "Maleficius" auf. Neben den Bühnenauftritten ziehen die Musikanten auch von Taverne zu Taverne und verbreiten mittelalterliche Klänge und Stimmung.

Entspannung im Zuber: Auch ein mittelalterliches Badehaus gehört wieder zum Programm in Freienfels. ( Archivfoto: Margit Bach)

Etwas ruhiger, dafür aber nicht weniger interessant, geht es in den Lagern zu. In fast 100 Lagergruppen wollen mehr als 1200 Aktive den Alltag im Mittelalter zum Leben erwecken. Sie bieten Einblicke in das Kochen, Essen, Schlafen, Arbeiten und Leben vergangener Zeiten. In vielen Lagern finden für die Besucher auch Vorführungen und Mitmach-Aktionen statt. Besonders Kinder können sich unter anderem am Wollespinnen, Flechten, Basteln oder Musizieren versuchen.

Das bunte Markttreiben bietet den Besuchern eine weitere Möglichkeit, in die Welt des Mittelalters einzutauchen. Dort können nicht nur die passenden Waren gekauft werden, man kann an vielen Ständen auch zuschauen, wie sie gefertigt werden. So zeigen Bogenbauer, Korbflechter sowie Schmuck- und Waffenschmiede ihr altes Handwerk. Man kann sich Henna-Tattoos machen lassen oder ein mittelalterliches Badehaus besuchen. Und natürlich können auch plötzlich auftretende Hungergefühle stilecht bekämpft werden mit frisch zubereitetem Flammlachs, Windschweingulasch aus dem großen Kessel, Knobibroten Baumstriezel und vielen anderen Leckereien.

Lesen Sie auch: Ausflugsziele für die freien Ostertage

Gesucht werden noch weitere freiwillige Helfer