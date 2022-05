Rohnstadt rückt dem Ginster zu Leibe

Beim Arbeitseinsatz geht es darum, den Ginster möglichst mit Wurzeln zu entfernen: Ortsvorsteher Martin Heil (l.) mit einem Teil seiner Helfer. Foto: Wolfgang Metzler

WEILMÜNSTER-ROHNSTADT - Weilmünster-Rohnstadt (red). Die Heidelandschaft oberhalb des Rohnstädter Neubaugebietes hat einen erneuten Arbeitseinsatz der Dorfbewohner benötigt.

Während sich das Heidekraut (Calluna) in den letzten Jahren prächtig entwickelt hat, ist aber auch der Ginster wieder ausgetrieben und beginnt an einigen Stellen, sich unter die "Erika" zu schieben und ihr Platz und Licht streitig zu machen. So galt es nun, den Ginster möglichst mit Wurzeln zu entfernen.

Teilweise musste dieser mit einem Kleinbagger aus der schieferhaltigen Erde gezogen werden. An diese Stellen wurde sofort der in den Vorjahren gesammelte Samen des am Ort wachsenden Heidekrautes verteilt, um die Fläche weiter zum Blühen zu bringen. Die Vergangenheit hat nämlich gezeigt, dass auf dem kargen Schieferboden dieser Samen am besten gedeiht. Der Gemeindebauhof stellte einen Hänger bereit, um den gerodeten Ginster aufzunehmen und abzufahren.

Zusammen etwas

für den Ort leisten

Eine weitere Gruppe hatte es sich zur Aufgabe gemacht, das aus einem Eichenstamm geschnitzte Erntefuhrwerk in der Dorfmitte neu auszurichten und den Untergrund neu zu gestalten. Hier wird in naher Zukunft eine Einweihung stattfinden, an der das ganze Dorf teilnehmen kann.

Ortsvorsteher Martin Heil bedankte sich bei allen Aktiven mit einem deftigen Mittagessen auf der "Rausche" und lobte den Gemeinsinn der Anwesenden.