Rohnstadt sammelt den Müll ein

Fleißige Müllsammler tragen mit Ortsvorsteher Martin Heil (r.) den Unrat zusammen. Foto: Wolfgang Metzler

WEILMÜNSTER-ROHNSTADT - Weilmünster-Rohnstadt (red). Nach einem Jahr Abstinenz haben sich die Rohnstädter Vereine und einige Privatpersonen unter der Führung des Ortsbeirates Martin Heil auf Müllsuche in der gesamten Gemarkung gemacht.

Der Ortsvorsteher teilte die Gruppen ein und mit Traktoren, Feuerwehrauto, Quad und natürlich zu Fuß wurden die Hinterlassenschaften aus zwei Corona-Jahren eingesammelt.

Erfreulicherweise gab es aber gar nicht so viel "Wegwerfsches", sodass die Veranstalter annehmen, dass die durchaus zahlreichen Wanderer und Spaziergänger dazugelernt haben. Kritik gab es aber an denen, die die Reste vom Hochsitzbau einfach in die Hecken warfen, statt sie zu entsorgen."Bestimmt 10 000 Teile", meldete die kleine Hanna auf dem "Hünerküppel", was natürlich nicht zutraf, aber die Gegend um die höchste Erhebung Rohnstadts als Müll-Hotspot auszeichnete. Da lag einiges in den Hecken rum. Ärgerlich waren auch die zahlreichen Hundehaufen, die trotz aufgestellter Boxen für Kotbeutel liegen gelassen wurden. Gerade die Hessenstraße sei ein beliebter Gassiweg. Leider gelange so der sicherlich nicht gesunde Kot auch auf die angrenzenden Äcker und somit in den Nahrungskreislauf.

Nachdem alle Trupps mit ihren "Schätzen" wieder am Dorfgemeinschaftshaus angelangt waren, gab es Lob und Dank vom Ortsvorsteher und eine deftige Mahlzeit, vorbereitet vom Ortsbeirat.