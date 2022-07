Rosenhang Museum Weilburg zeigt "Alle Zeit der Welt"

Der Künstler Jochen Proehl gibt im Gespräch mit Museumsleiterin Antje Helbig Einblicke in seine Arbeit. Foto: Rosenhang-Museum

WEILBURG - "Alle Zeit der Welt" ist der Titel einer Ausstellung, die im Weilburger Rosenhang-Museum eröffnet worden ist. Bis zum Montag, 15. August, zeigt es Arbeiten des in Istanbul lebenden deutschen Künstlers Jochen Proehl.

Bei der Vernissage führte die Leiterin des Museums, Antje Helbig, ein Gespräch mit dem Künstler, in das sich auch die Besucher mit ihren Fragen einbrachten.

Arbeiten zeigen nur das anatomisch Allgemeine

So interessierten diese sich besonders auch für die Themenwahl. Proehl verglich seine Bilder mit fotografischen Langzeitbelichtungen. Wie bei diesen nur das unveränderlich Konstante sichtbar werde und alles Vorübergehende unsichtbar bleibe, zeige er in seinen Bildern nur das anatomisch Allgemeine. So weist die Erd-Landschaft "Inhale" keine Vegetation auf oder Topografie, sondern ein paar Löcher im Sand. Hier könnten einmal Bäume gestanden haben, so eine der Assoziationen.

Das Rosenhang Museum in Weilburg zeigt die Ausstellung "Alle Zeit der Welt" des in Istanbul lebenden deutschen Künstlers Jochen Proehl. Foto: Rosenhang Museum

"Besonders beeindruckt zeigten sich die Besucher nicht nur von Proehls Bildern, sondern darüber hinaus auch von der ästhetischen Einheit, die Proehls Arbeiten mit dem charismatischen, historischen Ausstellungsraum des Rosenhang-Museums eingehen", scheibt es in einer Pressemitteilung.

Noch bis zum 15. August zeigt das Rosenhang-Museum, Ahäuser Weg 8 bis 10, bei freiem Eintritt elf großformatige Ölbilder aus drei großen Malzyklen von Proehl. Geöffnet ist dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr.