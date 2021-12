Rote Früchte und Münzen im Haus zum Jahresende

Beim Yalda-Fest werden in Vorder- und Zentralasien meistens rote Früchte - Melonen, Trauben und Granatäpfel - gegessen, Gedichte gelesen und Lichter entzündet. Symbolfoto: Pejman Akbarzadeh

LIMBURG-WEILBURG - Welche typischen Bräuche und Neujahrstraditionen werden zum Jahresabschluss im deutschen Kulturraum gefeiert und welche in anderen Nationen?

Das haben Meliha Delalic vom Landkreis Limburg-Weilburg und das multikulturell besetzte Team der Auszubildenden aus den Werkstätten der Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung auf einem Rundgang durch die Welt der Traditionen zum Jahreswechsel erkundet. Das berichtete der Landkreis in einer Pressemitteilung.

Während sich das Abendland auf Weihnachten und den Jahreswechsel vorbereitet, wird in Iran, Afghanistan und Zentralasien am 21. Dezember eines der wichtigsten Feste gefeiert: die Yalda-Nacht. Es ist die Nacht der Wintersonnenwende, der längsten und dunkelsten Nacht des Jahres.

Dieses klassische Familienfest wird im Iran zusammen mit den Verwandten und Freunden gefeiert. Dabei werden meistens rote Früchte - Melonen, Trauben und Granatäpfel - gegessen und Gedichte aus den Gedichtsammlungen des persischen Dichters Hafis gelesen.

Die WIR-Koordinatorin des Landkreises Limburg-Weilburg, Meliha Delalic, und das multikulturell besetzte Team der Auszubildenden aus den GAB-Werkstätten (Gesellschaft für Ausbildung und Beschäftigung) begeben sich auf einen genüsslich inspirierenden Rundgang durch die Welt der Traditionen zum Jahreswechsel.

Neujahr mit Verzehr von zwölf Trauben beginnen

Begleitet wird das Fest vom Entzünden eines großen Feuers, das Licht und Hoffnung repräsentiert und den Sieg des Lichtes gegen die Dunkelheit symbolisiert. Denn in dieser längsten Winternacht sollen die Dämonen und die dunklen Mächte besonders stark und aktiv sein und das große Feuer einen wirksamen Schutz gegen das Böse bieten.

Früchte als Glücksbringer sind auch in anderen Ländern zu finden: Einer der Auszubildenden berichtete davon, dass es in seiner philippinischen Heimat üblich sei, das Neujahr mit zwölf verschiedenen, runden Früchten in einem runden Korb zu begrüßen. Dabei steht jeweils eine Frucht für einen Monat des Jahres und fungiert als ihr Glücks- und Gesundheitsbringer.

Es ist unter anderem auch üblich, das Neujahr mit dem Verzehr von zwölf Weintrauben zu beginnen - etwa in Spanien. Auch hier symbolisiert jeweils eine Weintraube einen Monat des Jahres.

Und mancherorts in Philippinen werden in der Silvesternacht auch Münzen im ganzen Haus verteilt, die für den ganzjährigen Wohlstand und Geldsegen sorgen sollen. Dabei wünscht man sich Manigong Bagong Taon, was übersetzt bedeutet: Ein frohes neues Jahr!