4 min

Rotes Kreuz Weilburg warnt vor privaten Ukraine-Hilfsfahrten

Nicht alles, was gut gemeint ist, hilft: Das Rote Kreuz warnt vor Reisen in Richtung Kriegsgebiet. Wer helfen will, werde hier vor Ort in Mittelhessen gebraucht.

Von Mika Beuster Redakteur Weilburg