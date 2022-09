Runkel feiert Kirmes und Kirchweih

Grandioser, stimmungsvoller Auftakt: Rund 700 Fans juibeln, als die heimische Kultband "Die Crackers" im Festzelt in Runkel auf die Bühne tritt. Foto: Peter Schäfer

RUNKEL - Viel Musik, beste Stimmung und gleich drei Premieren: Die von der Stadt, Dialog Runkel und der Vereinsgemeinschaft veranstaltete Runkeler Kirmes erwies sich als voller Erfolg.

Einen grandiosen, stimmungsvollen Auftakt lieferte am Freitag im Festzelt an der Lahn der Auftritt der hessischen Kultband "Die Crackers", der auf Vermittlung von Dieter Buroch (Dialog Runkel) zustande gekommen war. Rund 700 Fans waren nach Runkel gekommen, um gemeinsam mit der Band rund um Leadsänger Lothar Pohl ein musikalisches Feuerwerk zu veranstalten. Die Crackers, die seit mehr als vierzig Jahren in unterschiedlichen Besetzungen die Bühnen rocken, begeisterten die Fans mit ihren Kulthits, wie "Klassenfahrt zum Titisee.

Unsere Zeitung erfuhr im Gespräch mit Managerin Sheela Berigai, dass die Band gerade an der Entstehung eines Musicals arbeitet, das im nächsten Jahr auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz uraufgeführt wird. Nur so viel: Es geht um den Schinderhannes.

Am Samstag begann das Treiben auf dem Kirmesgelände mit Fahrgeschäften sowie einer Schieß- und Losbude. Viele Helfer sorgten am Abend für einen reibungslosen Ablauf beim Aufstellen des Kirmesbaums vor dem Festzelt.

Im Anschluss war es Ortsvorsteher René Langrock (SPD) vorbehalten, den traditionellen Fassbieranstich vorzunehmen. "Die Blechbüx'n", ein junges Blechbläser-Ensemble des TV Runkel, heizte mit Rock- und Pop-Liedern ein, bevor es mit der Band "Firma Holunder" weiter ging.

Die beiden Runkeler Blasorchester sorgten am Kirmeswochenende für Frühschoppenkonzerte und Stimmung im Festzelt. Das Blasorchester des TV Runkel zog am Sonntag von 7 Uhr an durch die Straßen, um die Bürger zu wecken. Die Kirchweih wurde mit einem ökumenischen Gottesdienst zelebriert, dem sich der Frühschoppen mit dem Musikverein anschloss.

Am frühen Nachmittag gab es eine erste Premiere für die Runkeler Kirmes. Am Julius-Wagner-Platz hatten sich zahlreiche Kinder mit Eltern und Großeltern und weiteren Kirmesgästen versammelt, um einen Kinderkirmesbaum zu schmücken. Der sonntägliche Kirmesumzug führte alle zum Kirmesplatz, wo die Kinder selbst mit Unterstützung einiger Helfer "ihren" Kirmesbaum aufstellten. Im Anschluss gab es ein geselliges Beisammensein, bei dem gesungen und getanzt wurde.

Der Hausfrauenverein Runkel versorgte die Gäste mit Kaffee und Kuchen. Nachdem alle gestärkt waren, begann im Festzelt der bunte Nachmittag, unter anderem mit der Tanzformation X4Dance vom TV Schadeck, Turnvorführungen vom TV Runkel und Tänzen von Emphasis Ennerich.

Am Sonntagabend erwartete die Gäste des Kirchweihfestes eine weitere Premiere: Beim Karaoke-Abend bestand für jeden die Gelegenheit, sein Gesangstalent unter Beweis zu stellen. Die nutzten unter anderem Petra Haub und Karin Röller. Ausgesucht hatten die beiden Frauen sich "Warum hast du nicht nein gesagt?" "Das war echt heftig, auf der Bühne zu stehen. Es war jedoch total lustig und hat Stimmung gebracht", resümierte Petra Haub. Karin Röller fügte an: "Ich habe meinen Herzschlag gespürt, weil ich total aufgeregt war."

Und am Kirmesmontag erwartete die Besucher der Runkeler Kirmes eine dritte Premiere: Neben dem traditionellen Krammarkt war eine Ausstellung von alten Fahrzeugen, Autos, Motorrädern und Traktoren sowie eine Landmaschinenausstellung zu bestaunen. Wie immer gab es die Mannschaftsspiele. Für Musik sorgte die Band "Westwind Live". "Ich bin glücklich und zufrieden über den Verlauf der Runkeler Kirmes mit unserem neuen Konzept. Die Kirmesbesucher, ob groß oder klein, hatten einen Riesenspaß", war das Fazit von Ortsvorsteher Langrock,