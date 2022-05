Runkel: Haushalt 2022 ist beschlossen

Eines von drei Runkeler Großprojekten: der Neubau des Feuerwehrdomizils in Hofen. Foto: Christiane Müller-Lang

RUNKEL - Früh wie noch nie hatten die Runkeler ihren Haushaltsentwurf vorgestellt, beschlossene Sache ist das Zahlenwerk erst ein halbes Jahr später. Dazwischen lag eine "Odyssee", wie Parlamentschef Jörg-Peter Heil (CDU) bemerkte. Denn immer wieder kam alles anders, als gerade berechnet.

Auch nach der Verabschiedung musste das Zahlenwerk noch einmal gründlich überarbeitet werden. Vorher war über 26 Änderungsanträge einzeln abgestimmt und teilweise diskutiert worden. Den Haushalt segneten die Stadtverordneten dann aber einstimmig ab.

Unterm Strich bleibt ein Plus von rund 471 000 Euro. Sparen ist weiterhin angesagt, die finanzielle Lage der Stadt hat sich aber durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer im Jahr 2021 gebessert. Nicht mehr notwendig ist deshalb das Sicherungskonzept für den diesjährigen Etat. "Die Stadt hat nun eine bessere Ausgangsposition, um die Weichen für die Zukunft zu stellen", sagte der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Wolfgang Ax (CDU). Der Weg müsse künftig weg von der Nettoneuverschuldung hin zu einem generationengerechten und wirtschaftlichen Verhalten führen. In insgesamt sieben Sitzungen sei "hart in der Sache und auch mal laut" über Einsparungen diskutiert worden. Einige würden sich in dem Zahlenwerk wiederfinden.

Diskussion um

höhere Kita-Gebühren

4,3 Millionen Euro will die Stadt in die Hand nehmen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr war mit Investitionen von 3,6 Millionen Euro kalkuliert worden. Vorangetrieben werden sollen drei Großprojekte, die die Stadt schon länger beschäftigen. Rund 940 000 Euro stehen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Ennerich im Haushalt. Dieser Betrag ist auch noch einmal für 2023 vorgesehen. Ein neues Domizil für die Wehren aus Hofen und Eschenau entsteht seit September vergangenen Jahres neben dem Friedhof in Hofen. Hierfür sind aktuell noch einmal 400 000 Euro eingeplant, 980 000 Euro waren es im vergangenen Jahr. Um den Neubau des Bauhofs in Kerkerbach voranzubringen, kann erst einmal auf Haushaltsreste aus 2021 zurückgegriffen werden, für nächstes Jahr ist dann eine Million Euro vorgesehen.

ECKDATEN DES HAUSHALTS Erträgen von 22,2 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 21,8 Millionen Euro gegenüber. Die größten Posten bei den Erträgen sind die Einkommensteuer mit 5,7 Millionen Euro und die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich mit 3,9 Millionen Euro, was eine halbe Million Euro weniger als im Vorjahr ist. 3,1 Millionen Euro werden bei der Gewerbesteuer erwartet. Bei den Ausgaben schlägt die Kreis- und Schulumlage mit 6,77 Millionen Euro zu Buche, das sind 221 000 Euro mehr als im Vorjahr. Rund 4,7 Millionen Euro sind für Personal- und Vorsorgeaufwendungen eingeplant, 3,6 Millionen Euro für Sach- und Dienstleistungen. Für die Finanzierung der Investitionen müssen Kredite in Höhe von 2,75 Millionen Euro aufgenommen werden. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Auszahlung von Leistungen beläuft sich auf 1,5 Millionen Euro.

Eine Million Euro sind für die Sanierung des Radweges R 8 gedacht, hier wird aber mit einer Förderung von 90 Prozent gerechnet. 150 000 Euro sind für die Neugestaltung der Dorfmitte Eschenau einkalkuliert. Weitere Posten sind der Einbau einer Filteranlage für den Brunnen Ohlsborn in Steeden (80 000 Euro), die Anschaffung eines Blitzers (65 000 Euro), die Erweiterung der Urnenwand auf dem Wirbelauer Friedhof (34 000 Euro) und das Gewerbegebiet in Ennerich (20 000 Euro).

Für Diskussionen sorgte ein Bürgerlisten-Antrag zur Erhöhung der Kitagebühren. Darin ging es darum, dass der Magistrat prüfen soll, ob es die Möglichkeit für eine jährliche Erhöhung nach einem noch festzulegenden Wert gibt. Die sehr niedrige Kostendeckungsquote der Stadt erfordere "dringend moderate Anpassungen", hieß es als Begründung. Der Antrag wurde mehrheitlich angenommen, sechs Gegenstimmen gab es aus den Reihen der SPD-Fraktion. Beste Bildung und Betreuung müsse für alle jungen Menschen zur Verfügung stehen, von der Kinderkrippe bis zum Hochschulabschluss und unabhängig vom Geldbeutel, sagte Patrick Schäfer. Das gehöre zu den Kernüberzeugungen und "zentralen Zielen" der Sozialdemokraten. Die Stadt würde jährlich etwa 2,5 Millionen Euro zuschießen, meinte CDU-Fraktionschef Armin Naß. "Eine gewisse Beteiligung der Eltern sollte da drin sein", fand er.

Auf Antrag der Christdemokraten soll die Gewerbesteuer ab 2023 um zehn Prozentpunkte auf dann 400 Prozentpunkte erhöht werden.

Brücke über die Lahn bei Arfurt erhält Sperrvermerk

20 000 Euro sind für den Bau einer Lahnbrücke zwischen Arfurt und Villmar vorgesehen. Auf Vorschlag der Bürgerliste kann allerdings erst begonnen werden, wenn die Verwaltung ein Konzept mit Fördermöglichkeiten sowie der Zustimmung und Beteiligung der Gemeinde Villmar vorlegt. Auf Wunsch der CDU-Fraktion soll der Magistrat Kontakt zum Marktflecken aufnehmen, dessen Haltung zum Projekt erfragen und darüber in der Parlamentssitzung im Oktober berichten.

Für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen sind in diesem Jahr 30 000 Euro sowie in den beiden folgenden Jahren jeweils 100 000 Euro gedacht. Auch hier soll die Verwaltung erst ein Konzept ausarbeiten, in dem auch die Förderung geklärt ist.

Mehrheitlich beschlossen wurde, die durch die Stadt angemieteten Räume in der Burgstraße 23 zu kündigen und nach einer Alternative zu suchen. Dort ist auch die Tourist-Info untergebracht. Bis zur Sommerpause soll der Magistrat zudem ein Konzept zur Abgabe des Runkeler Blättchens an einen externen Verleger vorlegen, das eine Maximalbeteiligung der Stadt von 10 500 Euro vorsieht.

Die finanzielle Situation sei nach wie vor prekär, erklärte Bürgerlisten-Fraktionschef Klaus-Jürgen Wagner und erinnerte an den Prüfbericht 2019. Darin habe gestanden, dass Runkel die am höchsten im Kreis verschuldete Kommune sei - eine "Mahnung und Erinnerung" für Wagner. "Wir sollten auf Sicht fahren und das angehen, was wir uns leisten können", sagte er.

"Wir können die Zukunft nicht nur verwalten, sondern müssen sie gestalten", forderte Patrick Schäfer (SPD). Allerdings gebe es in Runkel das "Dilemma", dass investiert werden müsse, der Haushalt aber keinen weiteren Spielraum gebe. Um aus diesem "Loch" zu kommen, sei die Verwaltung gefordert, auch mit Blick auf das Ausschöpfen von Fördermöglichkeiten.

"Wir müssen nach vorne schauen und gestalten, dazu gehört auch, dass man spart", meinte CDU-Fraktionschef Armin Naß. Es reiche nicht, zu sagen, dass man sich um Förderungen hätte kümmern müssen. Es gebe freiwillige Leistungen, an die man "rangehen" könne. "Die Bürger müssen wissen, dass die freiwilligen Leistungen uns immer von den Rechnungsprüfern aufs Brot geschmiert werden", sagte Naß. "Ziel muss sein, nie mehr Geld auszugeben, als man einnimmt", meinte Ulrich Eisenberg (Grüne). Nur weil etwas sinnvoll sei, müsse man es nicht finanzieren.