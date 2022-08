Runkel: Hubschrauber fliegt Verletzte in die Klinik

Bei Wirbelau gab es einen schweren Verkehrsunfall. Symbolfoto: Benjamin Nolte/Fotolia

RUNKEL/WEILBURG - Infolge eines schweren Verkehrsunfalles am Sonntagabend bei Runkel sind drei Personen verletzt worden. Eine 63-jährige Frau musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Der Unfallaufnahme zufolge, so schreibt die Polizei in einer Mitteilung, befuhr ein 57-jähriger Mann aus dem Landkreis Miltenberg um 18.27 Uhr die L 3542 am Steuer eines Skoda. Hierbei war er aus Richtung Wirbelau kommend in Fahrtrichtung L 3020 unterwegs. Diese Landesstraße querte der Skoda-Fahrer in Richtung Odersbach, wo er den Peugeot der 63-jährigen Frau übersehen haben soll. Sie war auf der L 3020 in Fahrtrichtung Odersbach unterwegs und habe Vorfahrt gehabt.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einer heftigen Kollision der zwei Fahrzeuge, die dazu führte, dass beide Fahrer sowie die Beifahrerin des 57-Jährigen verletzt wurden. Alle mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. In dem Kontext kamen auch ein Rettungshubschrauber sowie zwei Fahrzeuge zum Abschleppen der total beschädigten Wagen zum Einsatz.

Der beim Unfall entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen.