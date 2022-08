Runkeler fällt auf unseriöse Handwerker rein

Die Polizei warnt vor unseriösen Handwerkern. In Runkel haben sie einen Senior um mehrere Tausend Euro geprellt. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

RUNKEL - Nachdem ein Mann aus dem Bereich Runkel in dieser Woche durch unseriöse Handwerker um mehrere Tausend Euro gebracht worden ist, warnt die Polizei erneut vor dieser immer wieder auftretenden Masche.

Rechnungsbetrag viel

höher als vereinbart

Die Betrüger waren am Mittwoch bei dem Senior vorstellig geworden und boten Dacharbeiten an. Der Mann erteilte ihnen den Auftrag. Als dieser am Donnerstag erledigt war, sei die Rechnung der Männer aber um ein Vielfaches höher ausgefallen als zuvor ausgemacht, teilte die Polizei mit.

Die Betrüger hätten den Mann dann derart unter Druck gesetzt, dass dieser die geforderte Summe schließlich bezahlte.

Die Polizei rät bei Haustürgeschäften generell zu äußerster Vorsicht. Regelmäßig würden Bürger durch unseriöse Handwerker aufgesucht und dazu gebracht, Arbeiten in Auftrag zu geben, die häufig nicht einmal erforderlich seien.

Im Anschluss würden dann oft deutlich überhöhte Rechnungen gestellt. Und: Im schlimmsten Fall richteten die Täter mit ihren "Arbeiten" sogar Schaden an Dächern, Fassaden oder Terrassen an, die wiederum kostspielig behoben werden müssten.