Salutschüsse, Kindertag und mehr: Kirchweih in Weilburg

Die Wirtschafts-Werbung Weilburg (WWW) und die Stadt Weilburg laden am Sonntag, 28. August, von 12 bis 18 Uhr zum 15. Kindertag ein. Die Geschäfte in der Innenstadt haben ebenfalls in dieser Zeit geöffnet. Neben vielen Spielstationen gibt es auch ein Gewinnspiel.

In der Innenstadt gibt es zahlreiche Aktionen und Angebote, darunter Minigolf, Liegerad-Rennen, Kinderschminken, Weilburg von oben über eine Hebebühne sehen oder Ponyreiten. Auch eine Ritter-Hüpfburg gibt es sowie ein Kinderkarussell oder Ponyreiten mit zwei Stationen. Wer möchte, kann sich im Armbrustschießen ausprobieren. Vereine und Organisationen sind ebenfalls vor Ort. Eis, Speisen und Getränke erhalten Kinder bei einigen teilnehmenden Anbietern zu vergünstigten Preisen.

Eine weitere Attraktion ist die rot-weiße Bimmelbahn, mit der die großen und kleinen Besucher durch die Altstadt und an der Lahn entlang fahren und die einzelnen Stationen erreichen können. Der erste Rundkurs hat folgende Haltestellen (Start 13 Uhr): Landtor/Denkmal/Tommy's/Rollschiff/ Landtor. Zweiter Rundkurs: Landtor/Denkmal/Tommy's/Rollschiff/Rosenhang Museum/Landtor.

Überall verteilt gibt es Mitmachstationen, die Aufgaben und spielerische Wettbewerbe beinhalten, darunter Basketball sowie eine Museumsrallye im Bergbau- und Stadtmuseum (freier Eintritt für Kinder). An fast allen Stationen erhalten Kinder Stempel. Wer zehn Stempel gesammelt hat, kann seine Teilnahmekarte in einem WWW-Geschäft abgeben und an einem Gewinnspiel teilnehmen. Als Preise winken unter anderem ein Tag im Freizeitpark für die ganze Familie.

